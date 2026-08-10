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Así se jugarán los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Los emocionantes octavos de final de la Copa Libertadores arrancan con partidos de ida que prometen duelos de infarto y desafíos entre gigantes sudamericanos.

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El resumen

La Razón Digital Bolivia calificó estas jornadas como &#039;octavos de infarto&#039;, anticipando duelos de alta tensión. Los encuentros se disputan en distintas sedes sudamericanas y definen la primera mitad del cuadro eliminatorio. efe.com describe una &#039;lucha de encopetados campeones con desafiantes ambiciosos&#039;, subrayando el contraste entre la experiencia de los vencedores y la energía de los aspirantes.

En Argentina, afa.com.ar confirma que los equipos locales ya iniciaron su participación en esta fase, mientras que Olé destaca que cuatro clubes argentinos forman parte de la ronda, lo que intensifica la presencia del país en el torneo. El Universo, por su parte, detalló el calendario oficial de la ida, indicando los duelos previstos.

Con la primera jornada concluida, los rivales ya conocen a sus oponentes y esperan la vuelta de los octavos para definir quién avanza a los cuartos de final. La agenda de la fase de vuelta será publicada en los próximos días, manteniendo viva la expectativa de los seguidores y la presión sobre los clubes que buscan asegurar su paso.

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Respuestas rápidas

¿Cuántos equipos argentinos participan en los octavos de final?

Cuatro equipos argentinos comienzan los octavos de final, según Olé.

¿Cómo describen la intensidad de los partidos la cobertura?

La Razón Digital Bolivia los califica de ‘infarto’ y efe.com los llama una ‘lucha de encopetados campeones con desafiantes ambiciosos’.

¿Qué información ofrece El Universo sobre la fase de ida?

El Universo publicó el calendario oficial que indica cómo se jugarán los partidos de ida de los octavos de final.

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