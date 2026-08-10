Así se jugarán los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

La Razón Digital Bolivia calificó estas jornadas como 'octavos de infarto', anticipando duelos de alta tensión. Los encuentros se disputan en distintas sedes sudamericanas y definen la primera mitad del cuadro eliminatorio. efe.com describe una 'lucha de encopetados campeones con desafiantes ambiciosos', subrayando el contraste entre la experiencia de los vencedores y la energía de los aspirantes.

En Argentina, afa.com.ar confirma que los equipos locales ya iniciaron su participación en esta fase, mientras que Olé destaca que cuatro clubes argentinos forman parte de la ronda, lo que intensifica la presencia del país en el torneo. El Universo, por su parte, detalló el calendario oficial de la ida, indicando los duelos previstos.

Con la primera jornada concluida, los rivales ya conocen a sus oponentes y esperan la vuelta de los octavos para definir quién avanza a los cuartos de final. La agenda de la fase de vuelta será publicada en los próximos días, manteniendo viva la expectativa de los seguidores y la presión sobre los clubes que buscan asegurar su paso.