Nigel Farage ganó una elección especial en el Reino Unido, recuperando un escaño en el Parlamento tras derrotar al candidato apodado Conde Binface, un personaje representado como un cubo de basura. La victoria fue cubierta por CNN en Español, EL PAÍS y otros medios internacionales. Según la Chicago Tribune la contienda fue catalogada como una maniobra publicitaria, mientras que EL PAÍS señaló que la candidatura del Conde Binface elevó el número de participantes a un récord histórico en el Parlamento británico.

Otros medios, como greenwichtime.com y San Antonio Express-News, describieron la campaña como ampliamente ridiculizada, subrayando la naturaleza satírica del rival. San Antonio Express-News subrayó que Farage recuperó su escaño, mientras que greenwichtime.com enfatizó lo absurdo del duelo. Los informes difieren en la denominación del oponente, alternando entre Conde Binface y Conde Cubo de Basura, y no proporcionan datos sobre la participación electoral o el margen de victoria.

La ausencia de cifras de votación impide evaluar la magnitud del respaldo popular, dejando abierto el impacto en los próximos debates parlamentarios.