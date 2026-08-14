Selena Gomez y su madre enfrentan demanda por presunto fraude a inversores

El anuncio de que Selena Gomez y su madre están siendo demandadas por presunto fraude ha generado sorpresa y desconfianza entre seguidores y dentro del ecosistema de startups de salud mental. Muchos esperaban que la figura de la cantante reforzara la credibilidad del proyecto, pero la noticia invierte esa expectativa, dejando a los inversionistas con la sensación de haber sido engañados. Según la cobertura de Los Noticieristas y la agencia EFE, la demanda proviene de varios inversores que alegan haber sido defraudados por la startup Wondermind, enfocada en herramientas de salud mental.

Forbes México y Yahoo en Español Vida y Estilo repiten que la acusación se basa en supuestas irregularidades en la presentación de la empresa a los financiadores, mientras Primera Hora confirma que la madre de Gomez también figura como responsable. Con la demanda ya interpuesta, el futuro legal de Gomez, su madre y Wondermind queda incierto. Los tribunales decidirán si las alegaciones de fraude pueden sostenerse, mientras los inversores potenciales siguen observando el caso.

La cuestión que ahora se plantea es si esta controversia afectará la confianza en otras iniciativas de celebridades dentro del sector de salud mental.