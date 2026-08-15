‘Juan Gabriel Sinfónico’: 120 músicos unirán sus voces para celebrar al Divo de Juárez

Ciento veinte músicos de las orquestas de la UACJ y la UACH se preparan para participar en el homenaje titulado 'Juan Gabriel Sinfónico', un evento que busca celebrar la figura del Divo de Juárez. La información difundida por medios como Puente Libre, Net Noticias, El Sol de México, comunica.uacj.mx y diario.mx detalla que el proyecto musical conjunta el talento institucional de ambas universidades para llevar a cabo presentaciones en Juárez y en la capital de Chihuahua durante el mes de octubre.

Los reportes actuales no detallan los costos de acceso, el repertorio exacto que interpretarán los músicos ni la venta de boletos para el público general.