‘Juan Gabriel Sinfónico’: 120 músicos unirán sus voces para celebrar al Divo de Juárez
Las orquestas de la UACJ y la UACH se unen para el concierto 'Juan Gabriel Sinfónico' con 120 músicos.
Respuestas rápidas
¿Qué instituciones participan en el homenaje?
Participan las orquestas de la UACJ y la UACH.
¿Cuándo se realizará el concierto?
El evento está programado para el mes de octubre.
¿Cuántos músicos conforman el proyecto?
La cobertura señala la participación de 120 músicos.
El resumen
Ciento veinte músicos de las orquestas de la UACJ y la UACH se preparan para participar en el homenaje titulado 'Juan Gabriel Sinfónico', un evento que busca celebrar la figura del Divo de Juárez. La información difundida por medios como Puente Libre, Net Noticias, El Sol de México, comunica.uacj.mx y diario.mx detalla que el proyecto musical conjunta el talento institucional de ambas universidades para llevar a cabo presentaciones en Juárez y en la capital de Chihuahua durante el mes de octubre.
Los reportes actuales no detallan los costos de acceso, el repertorio exacto que interpretarán los músicos ni la venta de boletos para el público general.
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Cobertura (5)
- "Juan Gabriel Sinfónico"; Orquestas UACJ y UACH se unen en homenaje🎦 Puente Libre · hace 6 h
- Orquestas de UACJ y UACH unen talento en homenaje a Juan Gabriel en Juárez Net Noticias · hace 6 h
- En octubre disfruta del concierto Juan Gabriel Sinfónico, en Chihuahua capital El Sol de México · hace 6 h
- Juan Gabriel Sinfónico reunirá a las orquestas de la UACJ y la UACH comunica.uacj.mx · hace 6 h
- ‘Juan Gabriel Sinfónico’: 120 músicos unirán sus voces para celebrar al Divo de Juárez diario.mx · hace 6 h
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