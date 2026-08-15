La TV y streaming del sábado: Estudiantes vs. Gimnasia, juega Boca, las Leonas en el Mundial de hockey y más

Posteriormente, coberturas adicionales de Hoy Día Córdoba, página12.com.ar y La Nación ampliaron el panorama informativo incorporando eventos internacionales y disciplinas más allá del fútbol local, destacando el inicio del Mundial de hockey sobre césped con el debut de Las Leonas, partidos en Cincinnati, una final en Inglaterra y la presencia de Messi. En cuanto a las menciones específicas de los eventos, la cobertura general coincide en señalar el atractivo de la jornada sabatina, destacándose de manera puntual el enfrentamiento entre Estudiantes y Gimnasia en el clásico platense y la participación de Boca, sin que se registren contradicciones sustanciales entre los diferentes medios consultados sobre la grilla de partidos.

Actualmente, la programación se encuentra en marcha con múltiples opciones de transmisión televisiva y digital cubriendo los encuentros del fútbol argentino, el Mundial de hockey y el resto de la agenda deportiva del día sin que la cobertura especifique resultados o incidencias posteriores.