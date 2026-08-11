Así fue el encuentro entre Enner Valencia y Juan Román Riquelme para concretar su fichaje por Boca Juniors

Enner Valencia es oficialmente nuevo refuerzo de Boca Juniors, de acuerdo con la información difundida por medios como Reforma y El Universo. La llegada del futbolista se concretó tras un encuentro con Juan Román Riquelme, mientras que Olé reportó sobre el estado del jugador luego de sus primeros contactos con el plantel del club argentino.

La cobertura mediática, que incluye a Diario Xeneize y VAVEL.com, pone de relieve los antecedentes históricos de futbolistas ecuatorianos en la institución xeneize. Asimismo, ESPN Deportes recogió declaraciones de Hernán Galíndez en torno a la incorporación del delantero.

Los reportes disponibles no detallan los términos contractuales ni la duración del vínculo acordado entre el jugador y la dirigencia, aspectos que la cobertura actual aún no especifica.