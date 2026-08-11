Así fue el encuentro entre Enner Valencia y Juan Román Riquelme para concretar su fichaje por Boca Juniors
El delantero Enner Valencia se convirtió en nuevo refuerzo de Boca Juniors tras concretar su fichaje con Juan Román Riquelme.
Cobertura (7)
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- Enner Valencia será refuerzo de Boca Juniors Reforma · hace 9 h
- Cómo está Enner Valencia tras sus primeros contactos con el plantel de Boca Olé · hace 9 h
- Enner Valencia y la historia de los ecuatorianos en Boca Diario Xeneize · hace 9 h
- Enner Valencia, un nuevo ecuatoriano en la historia Xeneize VAVEL.com · hace 9 h
- Hernán Galíndez sobre la llegada de Enner Valencia a Boca: "Que disfrute" ESPN Deportes · hace 9 h
- Así fue el encuentro entre Enner Valencia y Juan Román Riquelme para concretar su fichaje por Boca Juniors El Universo · hace 9 h
El resumen
Enner Valencia es oficialmente nuevo refuerzo de Boca Juniors, de acuerdo con la información difundida por medios como Reforma y El Universo. La llegada del futbolista se concretó tras un encuentro con Juan Román Riquelme, mientras que Olé reportó sobre el estado del jugador luego de sus primeros contactos con el plantel del club argentino.
La cobertura mediática, que incluye a Diario Xeneize y VAVEL.com, pone de relieve los antecedentes históricos de futbolistas ecuatorianos en la institución xeneize. Asimismo, ESPN Deportes recogió declaraciones de Hernán Galíndez en torno a la incorporación del delantero.
Los reportes disponibles no detallan los términos contractuales ni la duración del vínculo acordado entre el jugador y la dirigencia, aspectos que la cobertura actual aún no especifica.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.
Respuestas rápidas
¿Quién es el nuevo refuerzo de Boca Juniors?
Enner Valencia se convirtió en refuerzo del club.
¿Con quién se encontró Enner Valencia para concretar su fichaje?
El encuentro se realizó con Juan Román Riquelme.
¿Qué se destaca sobre la llegada del jugador?
La cobertura señala su incorporación a la historia de los futbolistas ecuatorianos en el club xeneize.
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