El 18 de agosto de 2026, el Bayern Múnich se vio envuelto en una noticia inesperada: Kompany notificó al club una decisión sobre Luis Díaz, y el propio Bayern la publicó ese mismo día. Revista Semana también cubrió la noticia, señalando que la decisión tomó a muchos seguidores por sorpresa. Según Noticias Caracol, Díaz anotó su segundo gol del partido, contribuyendo al triunfo 4–2 del Bayern sobre Heidenheim. AS Colombia también destacó que el jugador se mantenía "encendido" y que su gol fue clave para abrir la ventaja.

Radioacktiva.com informó que Díaz buscaba su segundo gol en el amistoso, lo que subrayó el interés en su rendimiento. Diversos medios difundieron detalles del partido y de la incertidumbre alrededor de Díaz. Radioacktiva.com anunció la hora y el canal para ver el amistoso en vivo, mientras que bolavip.com y 365Scores publicaron alineaciones previstas, ambas incluyendo a Díaz en el once titular. Yahoo informó que OneFootball transmitiría el encuentro de forma gratuita, facilitando el seguimiento de la actuación del jugador bajo la nueva decisión del club. ysscores.com también compartió la alineación oficial del encuentro, confirmando la presencia de Díaz.

Actualmente, la publicación oficial del Bayern confirma la decisión comunicada por Kompany, pero no brinda información adicional sobre su alcance. Con Díaz participando activamente en el amistoso, el foco se dirige a los próximos comunicados del club y a la posible inscripción del delantero en la lista de temporada. Los observadores deportivos señalarán cualquier actualización oficial como indicador de la situación contractual del jugador. Se espera que el sitio oficial del Bayern publique aclaraciones en los próximos días.