Madrid fuera del top 10 y Barca por el liderato: así va la tabla de la Champions League

En la misma jornada, Bayern Munich obtuvo una victoria impulsada por un gol de Harry Kane, y Manchester United también ganó en su regreso al torneo, como reportan France 24 y Los Angeles Times. France 24 describió ambos partidos como goleadores, resaltando la contundencia de los equipos.

Los equipos que encabecen la tabla – PSG, Barcelona, Bayern y Manchester United – son los que más pueden influir en los siguientes partidos de la fase de grupos. Los próximos compromisos de Madrid y otros clubes que buscan escalar posiciones determinarán si la tabla inicial se mantiene o sufre cambios significativos.