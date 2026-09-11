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Madrid fuera del top 10 y Barca por el liderato: así va la tabla de la Champions League

El PSG lidera la Champions mientras Madrid cae del top 10 y el Barça toma la delantera

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El resumen

En la misma jornada, Bayern Munich obtuvo una victoria impulsada por un gol de Harry Kane, y Manchester United también ganó en su regreso al torneo, como reportan France 24 y Los Angeles Times. France 24 describió ambos partidos como goleadores, resaltando la contundencia de los equipos.

Los equipos que encabecen la tabla – PSG, Barcelona, Bayern y Manchester United – son los que más pueden influir en los siguientes partidos de la fase de grupos. Los próximos compromisos de Madrid y otros clubes que buscan escalar posiciones determinarán si la tabla inicial se mantiene o sufre cambios significativos.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (50% respaldado) Actualizado hace 3 h.

Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué equipo lidera la tabla tras la primera jornada?

El Paris Saint‑Germain (PSG) lidera la clasificación, según la información de MARCA.

¿En qué posición quedó el Real Madrid?

El Real Madrid quedó fuera del top 10, según Diez.HN.

¿Qué equipos ganaron sus partidos inaugural en esta ronda?

Bayern Munich ganó con un gol de Harry Kane y Manchester United también ganó, según France 24 y Los Angeles Times.

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