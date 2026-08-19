Expectativa mundial: Moderna y Merck anuncian resultados positivos de una vacuna contra el cáncer
La expectativa mundial crece tras anunciarse resultados positivos en un ensayo avanzado de vacuna contra el cáncer.
Cobertura (5)
- Vacuna personalizada de Moderna contra el cáncer de piel supera con éxito un ensayo de fase avanzada CNN en Español · hace 4 h
- Acciones de Moderna se disparan más de 90% tras éxito en ensayo fase 3 contra melanoma mx.advfn.com · hace 4 h
- Suben acciones de Moderna tras reporte de tratamiento contra el cáncer San Antonio Express-News · hace 4 h
- El anuncio del éxito de la primera vacuna contra el melanoma dispara las acciones de Moderna y Merck EL PAÍS · hace 4 h
- Expectativa mundial: Moderna y Merck anuncian resultados positivos de una vacuna contra el cáncer Revista Semana · hace 4 h
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El resumen
Las acciones de Moderna se dispararon más de 90 por ciento en el mercado tras un reporte favorable sobre un tratamiento contra el melanoma. Este movimiento financiero surge después de que la vacuna personalizada desarrollada conjuntamente superara con éxito un ensayo de fase avanzada.
El anuncio sobre esta primera vacuna contra el melanoma generó un impacto bursátil inmediato que también benefició a los títulos de Merck. La cobertura informativa detalla que los resultados positivos del ensayo en fase 3 fueron dados a conocer de manera conjunta por ambas compañías farmacéuticas.
Los reportes disponibles no especifican los detalles metodológicos adicionales del estudio ni los siguientes pasos formales ante las autoridades sanitarias para su eventual aprobación comercial.
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Respuestas rápidas
¿Qué empresas anunciaron los resultados positivos?
Moderna y Merck informaron sobre los resultados positivos de la vacuna contra el cáncer.
¿Cómo reaccionó el mercado bursátil?
Las acciones de Moderna se dispararon más del 90 por ciento tras el reporte del ensayo.
¿Para qué tipo de cáncer es la vacuna?
La vacuna personalizada superó con éxito un ensayo contra el melanoma.
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