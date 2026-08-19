Expectativa mundial: Moderna y Merck anuncian resultados positivos de una vacuna contra el cáncer

Las acciones de Moderna se dispararon más de 90 por ciento en el mercado tras un reporte favorable sobre un tratamiento contra el melanoma. Este movimiento financiero surge después de que la vacuna personalizada desarrollada conjuntamente superara con éxito un ensayo de fase avanzada.

El anuncio sobre esta primera vacuna contra el melanoma generó un impacto bursátil inmediato que también benefició a los títulos de Merck. La cobertura informativa detalla que los resultados positivos del ensayo en fase 3 fueron dados a conocer de manera conjunta por ambas compañías farmacéuticas.

Los reportes disponibles no especifican los detalles metodológicos adicionales del estudio ni los siguientes pasos formales ante las autoridades sanitarias para su eventual aprobación comercial.