La primera vacuna de ARNm contra la gripe para adultos mayores está aprobada en EE.UU. ¿Cómo se diferencia de la tradicional?
EE.UU. da luz verde a mFLUSIVA, la primera vacuna de ARNm contra la gripe diseñada para proteger a los adultos mayores.
El resumen
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) aprobó mFLUSIVA, la primera vacuna de ARN mensajero contra la gripe diseñada específicamente para adultos mayores. El anuncio lo cubren medios como el Los Angeles Times y CNN en Español.
Yahoo Finanzas y Estrategias de Inversión destacan que se trata de la única vacuna antigripal estacional de ARNm independiente en el mercado estadounidense. La información sobre la distribución, el precio y los planes de vacunación aún no se ha detallado.
Quedan pendientes los resultados de los estudios de fase posterior y la evaluación de la protección a largo plazo en la cohorte de adultos mayores.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (56% respaldado) Actualizado ahora mismo.
Cobertura (7)
- MODERNA RECIBE APROBACIÓN DE REGULADOR DE EE.UU. PARA SU PRIMERA VACUNA ANTIGRIPAL ARNM El Minnesota de Hoy · hace 6 h
- Moderna tiene la primera y única vacuna antigripal estacional de ARNm independiente Yahoo Finanzas · hace 6 h
- EEUU aprueba la primera vacuna contra la gripe de ARN mensajero para adultos mayores diariolasamericas.com · hace 6 h
- La FDA aprueba mFLUSIVA, la primera vacuna de ARN mensajero contra la gripe Muy Interesante · hace 6 h
- Moderna tiene la primera y única vacuna antigripal estacional de ARNm independiente Estrategias de Inversión · hace 6 h
- Nuevo tipo de vacuna contra la gripe en camino tras aprobación en EEUU Los Angeles Times · hace 6 h
- La primera vacuna de ARNm contra la gripe para adultos mayores está aprobada en EE.UU. ¿Cómo se diferencia de la tradicional? CNN en Español · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué es mFLUSIVA?
mFLUSIVA es la primera vacuna de ARN mensajero contra la gripe aprobada en EE.UU., dirigida a adultos mayores y desarrollada por Moderna.
¿En qué se diferencia de las vacunas de gripe tradicionales?
A diferencia de las vacunas tradicionales que se producen en huevos, mFLUSIVA usa tecnología de ARNm y se presenta como una vacuna estacional independiente.
¿Qué información sigue sin confirmarse?
Los informes aún no detallan la eficacia comparada, el esquema de dosis, el precio, la distribución y los resultados de estudios posteriores.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
El plan de las fuerzas de EE.UU. para desplegar submarinos con misiles guiados y por qué esto es importante para China
Estados Unidos transforma 19 submarinos de la clase Virginia en plataformas de misiles guiados.
Israel lanzó una operación militar en el sur de Líbano en respuesta a un ataque del grupo terrorista Hezbollah
Israel intensifica la presión militar en el sur de Líbano mientras se negocia una paz mediada por EE. UU., dejando muertos y desplazados.
Comando Sur de EE. UU. activa nueva fuerza militar para enfrentar a los carteles de la región: ¿qué implica para Colombia?
EE. UU. activa una fuerza conjunta de 18 naciones para atacar a los cárteles, poniendo a Colombia en el centro del debate regional
El precio del petróleo cayó con fuerza por las perspectivas de un alto el fuego en Medio Oriente
El crudo cae un 5 % tras la inesperada expectativa de un alto el fuego entre EE. UU. e Irán, mientras Wall Street avanza.
Alertan por brote de infecciones por ecoli en EU
Alerta sanitaria en EE. UU.: retiran arándanos y frutos rojos congelados por posible E. coli, con decenas de hospitalizados.
El mercado de bonos a Kevin Warsh: ¿Qué está haciendo respecto a la inflación?
La rentabilidad del bono de EE. UU. a 30 años alcanza máximos de 2007 mientras el mercado cuestiona la estrategia de la Fed frente a la inflación.