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La primera vacuna de ARNm contra la gripe para adultos mayores está aprobada en EE.UU. ¿Cómo se diferencia de la tradicional?

EE.UU. da luz verde a mFLUSIVA, la primera vacuna de ARNm contra la gripe diseñada para proteger a los adultos mayores.

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El resumen

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) aprobó mFLUSIVA, la primera vacuna de ARN mensajero contra la gripe diseñada específicamente para adultos mayores. El anuncio lo cubren medios como el Los Angeles Times y CNN en Español.

Yahoo Finanzas y Estrategias de Inversión destacan que se trata de la única vacuna antigripal estacional de ARNm independiente en el mercado estadounidense. La información sobre la distribución, el precio y los planes de vacunación aún no se ha detallado.

Quedan pendientes los resultados de los estudios de fase posterior y la evaluación de la protección a largo plazo en la cohorte de adultos mayores.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué es mFLUSIVA?

mFLUSIVA es la primera vacuna de ARN mensajero contra la gripe aprobada en EE.UU., dirigida a adultos mayores y desarrollada por Moderna.

¿En qué se diferencia de las vacunas de gripe tradicionales?

A diferencia de las vacunas tradicionales que se producen en huevos, mFLUSIVA usa tecnología de ARNm y se presenta como una vacuna estacional independiente.

¿Qué información sigue sin confirmarse?

Los informes aún no detallan la eficacia comparada, el esquema de dosis, el precio, la distribución y los resultados de estudios posteriores.

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