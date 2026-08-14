La primera vacuna de ARNm contra la gripe para adultos mayores está aprobada en EE.UU. ¿Cómo se diferencia de la tradicional?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) aprobó mFLUSIVA, la primera vacuna de ARN mensajero contra la gripe diseñada específicamente para adultos mayores. El anuncio lo cubren medios como el Los Angeles Times y CNN en Español.

Yahoo Finanzas y Estrategias de Inversión destacan que se trata de la única vacuna antigripal estacional de ARNm independiente en el mercado estadounidense. La información sobre la distribución, el precio y los planes de vacunación aún no se ha detallado.

Quedan pendientes los resultados de los estudios de fase posterior y la evaluación de la protección a largo plazo en la cohorte de adultos mayores.