Campeón con Santa Fe y figura del FPC relató su duro problema de ludopatía: “Lo perdí todo”
El futbolista Jonatan Gómez relató su problema de ludopatía y el impacto de la adicción al juego.
El resumen
5 medios informan sobre la confesión pública del futbolista Jonatan Gómez, quien reconoció sufrir un grave problema de ludopatía que lo llevó a perderlo todo y denunció una extorsión que destruyó a su familia. La cobertura detalla la situación del deportista, mencionado como campeón con Santa Fe y figura del FPC, y pone el foco en la problemática de la adicción al juego y los casos con historial similar según La Nación, El Tiempo, El Espectador, Clarin.com y Revista Semana.
Las publicaciones actuales no especifican las medidas judiciales exactas ni las respuestas de las autoridades ante la denuncia de extorsión realizada por el jugador.
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Cobertura (5)
- Tras el caso de Jonatan Gómez, otros jugadores con historial de adicción al juego y cómo salieron adelante La Nación · hace 12 h
- De la gloria con Santa Fe al infierno de las apuestas: el drama de Jonathan Gómez El Tiempo · hace 12 h
- Exfigura de Independiente Santa Fe confesó que “lo perdió todo” por las apuestas ilegales El Espectador · hace 12 h
- El futbolista Jonatan Gómez reveló que sufre ludopatía y denuncia una extorsión que destruyó a su familia: "Lo perdí todo" Clarin.com · hace 12 h
- Campeón con Santa Fe y figura del FPC relató su duro problema de ludopatía: “Lo perdí todo” Revista Semana · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el futbolista involucrado?
Jonatan Gómez, descrito en la cobertura como figura del FPC y campeón con Santa Fe.
¿Cuál es la problemática reportada?
Un duro problema de ludopatía, apuestas ilegales y una extorsión que afectó a su familia.
¿Qué medios cubren la noticia?
La Nación, El Tiempo, El Espectador, Clarin.com y Revista Semana.
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