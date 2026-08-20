Campeón con Santa Fe y figura del FPC relató su duro problema de ludopatía: “Lo perdí todo”

5 medios informan sobre la confesión pública del futbolista Jonatan Gómez, quien reconoció sufrir un grave problema de ludopatía que lo llevó a perderlo todo y denunció una extorsión que destruyó a su familia. La cobertura detalla la situación del deportista, mencionado como campeón con Santa Fe y figura del FPC, y pone el foco en la problemática de la adicción al juego y los casos con historial similar según La Nación, El Tiempo, El Espectador, Clarin.com y Revista Semana.

Las publicaciones actuales no especifican las medidas judiciales exactas ni las respuestas de las autoridades ante la denuncia de extorsión realizada por el jugador.