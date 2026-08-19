Santa Fe vs River Plate: hora y cómo ver EN VIVO juego de Sudamericana

River Plate busca avanzar en la Copa Sudamericana tras igualar sin goles frente a Independiente Santa Fe en el encuentro de ida disputado en Bogotá, un resultado que deja la serie abierta para definir la llave en el estadio Monumental. La cobertura de medios como Infobae, Olé, TyC Sports, Futbolred y Yahoo destaca tanto el desarrollo del encuentro en El Campín como las reacciones particulares del director técnico Eduardo Coudet durante las acciones del partido.

Los reportes actuales no detallan las incidencias completas ni las estadísticas arbitrales del encuentro, limitándose a consignar el marcador final y los momentos de tensión captados en la zona técnica de River Plate. La cobertura no especifica aún la fecha exacta ni el horario en que se disputará el partido de vuelta en el estadio Monumental para conocer qué equipo clasifica a la siguiente fase.