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Santa Fe vs River Plate: hora y cómo ver EN VIVO juego de Sudamericana

Independiente Santa Fe y River Plate empataron sin goles en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El resumen

River Plate busca avanzar en la Copa Sudamericana tras igualar sin goles frente a Independiente Santa Fe en el encuentro de ida disputado en Bogotá, un resultado que deja la serie abierta para definir la llave en el estadio Monumental. La cobertura de medios como Infobae, Olé, TyC Sports, Futbolred y Yahoo destaca tanto el desarrollo del encuentro en El Campín como las reacciones particulares del director técnico Eduardo Coudet durante las acciones del partido.

Los reportes actuales no detallan las incidencias completas ni las estadísticas arbitrales del encuentro, limitándose a consignar el marcador final y los momentos de tensión captados en la zona técnica de River Plate. La cobertura no especifica aún la fecha exacta ni el horario en que se disputará el partido de vuelta en el estadio Monumental para conocer qué equipo clasifica a la siguiente fase.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 16 min.

Respuestas rápidas

¿Cómo terminó el partido entre Independiente Santa Fe y River Plate?

El encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana finalizó con un empate sin goles.

¿Dónde se jugará el partido de vuelta?

La cobertura señala que la definición de la serie se llevará a cabo en el estadio Monumental.

¿Qué se destaca de la actuación del cuerpo técnico de River Plate?

Los reportes mencionan las reacciones y la tensión de Eduardo Coudet durante el desarrollo del partido en Bogotá.

Velocidad

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