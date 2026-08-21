‘Miami Vice’ tiene nuevo fichaje: esta será la actriz que acompañe a Michael B. Jordan y Austin Butler en el reboot
El esperado reinicio de Miami Vice suma nuevos nombres a su reparto en medio de crecientes expectativas.
Respuestas rápidas
¿Qué actores se han unido al reinicio de Miami Vice?
Los reportes señalan las incorporaciones de Whitney Peak, Camila Morrone y Alden Ehrenreich, junto a Michael B. Jordan y Austin Butler.
¿Cómo se titula el proyecto según las fuentes?
La producción es mencionada tanto como el reboot de 'Miami Vice' como 'Miami Vice ’85'.
¿Se conocen los detalles de los personajes?
No, la información disponible se limita a los nombres de los actores que integran el reparto.
El resumen
5 fuentes informan sobre las recientes incorporaciones al elenco del reinicio titulado Miami Vice '85. La cobertura destaca la integración de Whitney Peak, Camila Morrone y Alden Ehrenreich al proyecto cinematográfico, donde también participan los actores Michael B.
Jordan y Austin Butler, según detallan medios especializados como Infobae, El Séptimo Arte, AccionCine, Spoiler.mx y Decine21. Los reportes actuales no especifican detalles sobre los personajes que interpretarán los nuevos fichajes ni la fecha exacta de estreno para esta producción.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 52 min.
Cobertura (5)
- Alden Ehrenreich se une a "Miami Vice ’85" Decine21 · hace 5 h
- Miami Vice 85 suma a Camila Morrone a su elenco Spoiler.mx · hace 5 h
- Whitney Peak se une a Michael B. Jordan y Austin Butler en el esperado reinicio de 'Miami Vice' El Séptimo Arte · hace 5 h
- Whitney Peak se une al reparto de Miami Vice ’85 AccionCine · hace 5 h
- ‘Miami Vice’ tiene nuevo fichaje: esta será la actriz que acompañe a Michael B. Jordan y Austin Butler en el reboot Infobae · hace 5 h
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