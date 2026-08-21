‘Miami Vice’ tiene nuevo fichaje: esta será la actriz que acompañe a Michael B. Jordan y Austin Butler en el reboot

5 fuentes informan sobre las recientes incorporaciones al elenco del reinicio titulado Miami Vice '85. La cobertura destaca la integración de Whitney Peak, Camila Morrone y Alden Ehrenreich al proyecto cinematográfico, donde también participan los actores Michael B.

Jordan y Austin Butler, según detallan medios especializados como Infobae, El Séptimo Arte, AccionCine, Spoiler.mx y Decine21. Los reportes actuales no especifican detalles sobre los personajes que interpretarán los nuevos fichajes ni la fecha exacta de estreno para esta producción.