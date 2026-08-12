Russell Westbrook anuncia su retirada a los 37 años

El deportista Russell Westbrook ha anunciado su retirada de la NBA a la edad de 37 años y tras completar un recorrido de 18 temporadas en la máxima competición del baloncesto profesional. Medios internacionales informan sobre la salida de una de las figuras más destacadas de la liga norteamericana, quien deja atrás una huella imborrable en las pistas. La decisión se hizo pública mediante un mensaje de despedida y un video narrado por Michael B.

Jordan, según detallan informaciones difundidas por San Antonio Express-News y CNN en Español. La cobertura mediática procedente de ESPN Deportes, Marca, Yahoo y Sports Illustrated coincide en señalar el fin de una era para el jugador, reconocido además como el MVP de la NBA en el año 2017. Diversos medios especializados destacan la dimensión histórica de su legado sobre la duela, subrayando su condición de máximo exponente en la consecución de triples-dobles.

Publicaciones como Sports Illustrated y france24.com enfatizan cómo el deportista convirtió esta estadística en una costumbre habitual durante su larga etapa en activo, consolidándose como el rey indiscutible de dicha faceta en la competición. Por el momento, los despachos informativos no ofrecen detalles sobre los motivos específicos que han precipitado el anuncio de su retirada definitiva ni sobre cuáles serán sus próximos pasos profesionales una vez concluida su exitosa andadura deportiva en las canchas de la NBA.