¡América sigue en la cima! Así marcha la Tabla General del Apertura 2026 tras la Jornada 5
América lidera la tabla del Apertura 2026 tras cinco jornadas, pese a que Chivas y Tigres también brillan en la jornada 5.
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El resumen
Resulta inesperado que América siga liderando la tabla a plena luz del día, mientras otros gigantes como Chivas y Tigres también celebran victorias contundentes. La sorpresa radica en que, pese a la intensidad de la jornada cinco, el club capitalino mantiene su posición de cima sin conocer tropiezos, algo que contrasta con el desempeño de Cruz Azul, que volvió a tropezar. Atlas sorprendió al frenar a Cruz Azul, mientras Puebla dio la vuelta a Santos. Estas cifras fueron recogidas por Yahoo, ESPN Deportes y Viva la Noticia, que resaltaron el carácter ofensivo de varios equipos y la variedad de resultados que marcaron el día.
Con la tabla de posiciones actualizada, medios como El Universal, TV Azteca y Mediotiempo publicaron la clasificación completa, confirmando que América sigue en la cima con un paso invicto tras cinco jornadas. XEVA y Récord enfatizaron que las Águilas permanecen invencibles, mientras que El Comentario y El Informador detallaron que Chivas y Tigres también sumaron victorias. La tabla de goleo, analizada por TUDN y Rebaño Pasión, mostró a Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Sandoval como protagonistas de la ofensiva. En la situación actual, América ocupa el primer puesto de la tabla general del Apertura 2026, manteniendo su racha sin derrotas.
El liderazgo se refleja en la cobertura de El Heraldo de León y El Comentario, que describen al equipo como dominante y estableciendo una brecha sobre sus perseguidores. El próximo desafío para América será la siguiente jornada, donde intentará conservar su invicto y reforzar su ventaja en la tabla. La atención se centrará en cómo responderán rivales como Chivas, que ya mostró capacidad goleadora, y Tigres, que también suma victorias. Según la información de ESPN Deportes y López-Dóriga Digital, los partidos venideros definirán si la tendencia al liderazgo persiste o si emergen nuevos contendientes.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (86% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Qué posición ocupa América después de la jornada 5?
América ocupa la primera posición de la tabla general del Apertura 2026.
¿Qué equipos también ganaron su partido en la jornada 5?
Chivas ganó con goleada, Tigres también venció, Atlas sorprendió al frenar a Cruz Azul y Puebla venció a Santos.
¿Cuántas jornadas lleva sin perder América?
América mantiene una racha invicta de cinco jornadas.
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