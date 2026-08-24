Contundente decisión de Joel Huiqui tras hilar tres derrotas consecutivas con Cruz Azul

Joel Huiqui ha anunciado una medida drástica después de que Cruz Azul sumara tres derrotas seguidas, rompiendo la expectativa de que el club mantendría la calma ante la racha negativa. La decisión, calificada como "contundente" por la cobertura de Vamos Azul, surge justo cuando el equipo repite su peor desempeño del Apertura 2026. El anuncio sorprende porque, según la tradición del club, los cambios de dirección suelen esperar a una revisión más profunda.

La crisis en la dirigencia se refleja en titulares de MARCA, que indican que el club busca un delantero para sacar a Huiqui de la situación actual. TUDN recalcó la repetición de la racha negativa, mientras ESPN Deportes describió la peor serie de derrotas bajo la era de Iván Alonso. Reforma advierte con un "¡Aguas, Huiqui!" señalando la presión mediática, y MARCA señala que también Solari, exjugador, atraviesa una crisis similar en Pumas.

Sin embargo, la medida de Huiqui no garantiza una solución inmediata; la persistente falta de resultados y la coincidencia de crisis en otros exjugadores sugieren que el problema trasciende decisiones aisladas. El próximo paso será observar si el club concretará la contratación de un delantero y cómo evoluciona la racha en los siguientes partidos del torneo.