Contundente decisión de Joel Huiqui tras hilar tres derrotas consecutivas con Cruz Azul
Joel Huiqui rompe la calma y anuncia una medida drástica tras tres derrotas consecutivas de Cruz Azul
El resumen
Joel Huiqui ha anunciado una medida drástica después de que Cruz Azul sumara tres derrotas seguidas, rompiendo la expectativa de que el club mantendría la calma ante la racha negativa. La decisión, calificada como "contundente" por la cobertura de Vamos Azul, surge justo cuando el equipo repite su peor desempeño del Apertura 2026. El anuncio sorprende porque, según la tradición del club, los cambios de dirección suelen esperar a una revisión más profunda.
La crisis en la dirigencia se refleja en titulares de MARCA, que indican que el club busca un delantero para sacar a Huiqui de la situación actual. TUDN recalcó la repetición de la racha negativa, mientras ESPN Deportes describió la peor serie de derrotas bajo la era de Iván Alonso. Reforma advierte con un "¡Aguas, Huiqui!" señalando la presión mediática, y MARCA señala que también Solari, exjugador, atraviesa una crisis similar en Pumas.
Sin embargo, la medida de Huiqui no garantiza una solución inmediata; la persistente falta de resultados y la coincidencia de crisis en otros exjugadores sugieren que el problema trasciende decisiones aisladas. El próximo paso será observar si el club concretará la contratación de un delantero y cómo evoluciona la racha en los siguientes partidos del torneo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 59 min.
Cobertura (6)
- Cruz Azul quiere delantero para sacar de la crisis a Joel Huiqui MARCA · hace 19 h
- ¡Aguas, Huiqui! Reforma · hace 19 h
- ¡La racha negativa que Cruz Azul repite en el Apertura 2026! TUDN · hace 19 h
- Huiqui y Solari, dos ex jugadores que viven crisis en Cruz Azul y Pumas MARCA · hace 19 h
- Cruz Azul vive su peor racha de derrotas en la era de Iván Alonso ESPN Deportes · hace 19 h
- Contundente decisión de Joel Huiqui tras hilar tres derrotas consecutivas con Cruz Azul Vamos Azul · hace 19 h
Respuestas rápidas
¿Qué decisión tomó Joel Huiqui tras la racha de derrotas?
Según Vamos Azul, tomó una medida contundente, aunque los titulares no detallan la naturaleza exacta de la decisión.
¿Cuál es la situación actual de Cruz Azul en el Apertura 2026?
El equipo repite una racha negativa con tres derrotas consecutivas y es descrito como su peor desempeño bajo la era de Iván Alonso.
¿Qué otras crisis se mencionan en la cobertura?
Los titulares de MARCA indican que el exjugador Solari también vive una crisis en Pumas, mientras la dirigencia de Cruz Azul busca un delantero para revertir la situación.
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