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Alan Cervantes rompió el silencio y reveló la razón por la que no jugaba en el América de André Jardine

Alan Cervantes revela las razones de su inactividad bajo la dirección de André Jardine en el Club América.

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El resumen

El mediocampista Alan Cervantes rompió el silencio sobre los motivos por los cuales no tenía minutos de juego con el técnico André Jardine, generando atención en el entorno azulcrema tras el inicio del torneo Apertura 2026. La cobertura de medios especializados como Mediotiempo y Águilas Monumental detalla que las declaraciones del jugador enaltecen el trabajo de Almada mientras lanza un señalamiento hacia Jardine.

Paralelamente, publicaciones de Récord, El Diario de Chihuahua, TUDN y ESPN Deportes abordan el momento actual de la institución, destacando que el equipo disfruta el liderato del torneo y busca responder a las críticas y a quienes no los consideraban favoritos al arranque de la competencia. La evolución de esta situación deportiva dependerá de las próximas alineaciones y de cómo gestione el cuerpo técnico las declaraciones emitidas por el mediocampista respecto a su etapa previa sin participación en el once titular.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué declaró Alan Cervantes?

Rompió el silencio para revelar la razón por la que no jugaba bajo la gestión de André Jardine en el América.

¿Qué medios informan sobre la situación del América?

Medios como Récord, El Diario de Chihuahua, Mediotiempo, TUDN, ESPN Deportes y Águilas Monumental han dado seguimiento al tema.

¿En qué torneo compite actualmente el América?

El equipo se encuentra disputando el torneo Apertura 2026, donde actualmente ocupa el liderato.

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Alan Cervantes André Jardine América Apertura 2026 Liga MX

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