Alan Cervantes rompió el silencio y reveló la razón por la que no jugaba en el América de André Jardine

El mediocampista Alan Cervantes rompió el silencio sobre los motivos por los cuales no tenía minutos de juego con el técnico André Jardine, generando atención en el entorno azulcrema tras el inicio del torneo Apertura 2026. La cobertura de medios especializados como Mediotiempo y Águilas Monumental detalla que las declaraciones del jugador enaltecen el trabajo de Almada mientras lanza un señalamiento hacia Jardine.

Paralelamente, publicaciones de Récord, El Diario de Chihuahua, TUDN y ESPN Deportes abordan el momento actual de la institución, destacando que el equipo disfruta el liderato del torneo y busca responder a las críticas y a quienes no los consideraban favoritos al arranque de la competencia. La evolución de esta situación deportiva dependerá de las próximas alineaciones y de cómo gestione el cuerpo técnico las declaraciones emitidas por el mediocampista respecto a su etapa previa sin participación en el once titular.