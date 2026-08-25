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Haití: Al menos 40 muertos en ataque de pandillas a iglesia

Un asalto nocturno perpetrado por pandillas deja decenas de muertos y heridos cerca de la capital de Haití.

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El resumen

Posteriormente, las informaciones aportadas por medios como RTVE.es, EL PAÍS, Demócrata, Chicago Tribune y Listín Diario detallaron el saldo de víctimas y la prolongada situación de violencia en el país. El medio RTVE.es situó la cifra en al menos 47 muertos y 22 heridos, mientras que otras fuentes como Listín Diario y Demócrata reportaron al menos 40 y al menos 30 asesinados respectivamente.

Asimismo, EL PAÍS contextualizó el trasfondo al señalar que cuatro meses de violencia armada en Haití han causado más de 600 asesinatos y casi 400 heridos. En cuanto a las discrepancias en los reportes, las cifras de fallecidos varían según cada medio consultado, oscilando entre los 30, 40 y 47 muertos en este asalto específico.

La cobertura actual no especifica más detalles sobre las acciones posteriores de las autoridades ni sobre el estado actual de los heridos.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuándo ocurrió el ataque de las pandillas?

El asalto nocturno fue registrado en la madrugada del 25 de agosto de 2026.

¿Dónde se perpetró el asalto?

Los hechos ocurrieron en un municipio cercano a Puerto Príncipe, en una comunidad agrícola e iglesia.

¿Cuántas víctimas mortales se reportan?

Las cifras varían según los medios, reportando al menos 30, 40 o 47 muertos, además de decenas de heridos.

Temas

Haití Puerto Príncipe Pandillas Violencia armada

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