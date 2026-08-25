Haití: Al menos 40 muertos en ataque de pandillas a iglesia

Posteriormente, las informaciones aportadas por medios como RTVE.es, EL PAÍS, Demócrata, Chicago Tribune y Listín Diario detallaron el saldo de víctimas y la prolongada situación de violencia en el país. El medio RTVE.es situó la cifra en al menos 47 muertos y 22 heridos, mientras que otras fuentes como Listín Diario y Demócrata reportaron al menos 40 y al menos 30 asesinados respectivamente.

Asimismo, EL PAÍS contextualizó el trasfondo al señalar que cuatro meses de violencia armada en Haití han causado más de 600 asesinatos y casi 400 heridos. En cuanto a las discrepancias en los reportes, las cifras de fallecidos varían según cada medio consultado, oscilando entre los 30, 40 y 47 muertos en este asalto específico.

La cobertura actual no especifica más detalles sobre las acciones posteriores de las autoridades ni sobre el estado actual de los heridos.