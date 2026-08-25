Haití: Al menos 40 muertos en ataque de pandillas a iglesia
Un asalto nocturno perpetrado por pandillas deja decenas de muertos y heridos cerca de la capital de Haití.
El resumen
Posteriormente, las informaciones aportadas por medios como RTVE.es, EL PAÍS, Demócrata, Chicago Tribune y Listín Diario detallaron el saldo de víctimas y la prolongada situación de violencia en el país. El medio RTVE.es situó la cifra en al menos 47 muertos y 22 heridos, mientras que otras fuentes como Listín Diario y Demócrata reportaron al menos 40 y al menos 30 asesinados respectivamente.
Asimismo, EL PAÍS contextualizó el trasfondo al señalar que cuatro meses de violencia armada en Haití han causado más de 600 asesinatos y casi 400 heridos. En cuanto a las discrepancias en los reportes, las cifras de fallecidos varían según cada medio consultado, oscilando entre los 30, 40 y 47 muertos en este asalto específico.
La cobertura actual no especifica más detalles sobre las acciones posteriores de las autoridades ni sobre el estado actual de los heridos.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado ahora mismo.
Cobertura (5)
- Al menos 47 muertos y 22 heridos en un asalto nocturno perpetrado por pandillas cerca de la capital de Haití RTVE.es · hace 2 h
- Cuatro meses de violencia armada en Haití causan más de 600 asesinatos y casi 400 heridos EL PAÍS · hace 2 h
- Al menos 30 asesinados por una banda armada en un municipio cercano a Puerto Príncipe, Haití Demócrata · hace 2 h
- Coalición de pandillas desata nuevo ataque violento contra comunidad agrícola en Haití Chicago Tribune · hace 2 h
- Haití: Al menos 40 muertos en ataque de pandillas a iglesia Listín Diario · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo ocurrió el ataque de las pandillas?
El asalto nocturno fue registrado en la madrugada del 25 de agosto de 2026.
¿Dónde se perpetró el asalto?
Los hechos ocurrieron en un municipio cercano a Puerto Príncipe, en una comunidad agrícola e iglesia.
¿Cuántas víctimas mortales se reportan?
Las cifras varían según los medios, reportando al menos 30, 40 o 47 muertos, además de decenas de heridos.
Temas
Tendencias relacionadas
Premundial: Concacaf confirma su primer clasificado al Mundial Sub 20
Costa Rica secures its return to an U-20 World Cup after a decade following an agonizing qualification in Mexico.
El Salvador firma un nuevo fracaso y pierde con Haití
La selección sub-20 de El Salvador quedó eliminada del Premundial de la Concacaf tras caer ante Haití.
De la Espriella anuncia cierre de catorce embajadas, entre ellas Cuba, Haití y Nicaragua
El cierre de catorce embajadas y quince consulados, junto a la ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua, marca un giro en la política exterior colombiana.
Gobierno Venezolano condecora a la Brigada de Salvamento y Rescate de la República de Cuba
Venezuela honra a la brigada cubana que lideró los rescates tras los terremotos de junio, resaltando la estrecha cooperación bilateral.
Estados Unidos, próximo rival de El Salvador, golea a Haití en inicio del Premundial Sub-20
La selección de Estados Unidos consolida su dominio en el Premundial Sub-20 de la Concacaf tras golear a Haití y superar a El Salvador.
El Uscis confirmó una extensión para estos permisos de trabajo: la nueva fecha para migrantes con TPS
El USCIS ha confirmado la extensión automática de los permisos de trabajo para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).