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Premundial: Concacaf confirma su primer clasificado al Mundial Sub 20

Costa Rica secures its return to an U-20 World Cup after a decade following an agonizing qualification in Mexico.

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El resumen

La selección Sub-20 de Costa Rica logró una agónica clasificación al Mundial de la categoría, según confirmaron medios como Diez.HN y Concacaf, marcando su regreso al torneo global tras diez años de ausencia. Posteriores reportes de medios como La República y nacion.com añadieron que este pase se concretó en territorio mexicano, destacando además que el país clasifica a dos mundiales menores en un período menor a un año.

Surgieron diferencias en la cobertura respecto al enfoque de los próximos encuentros y declaraciones directas, con Diario AS centrando la atención en el deseo de revancha contra México en el Estadio Azteca, mientras que el sitio oficial de Concacaf y ESPN Deportes se enfocaron en los cruces contra Haití por las semifinales y la distribución de cupos. Actualmente, la Concacaf confirma a Costa Rica como su primer clasificado al Mundial Sub-20, mientras los diferentes medios siguen detallando las repercusiones de este logro deportivo en la región.

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Respuestas rápidas

¿Qué selección clasificó al Mundial Sub-20?

La Selección de Costa Rica.

¿Cuántos años tenía Costa Rica sin asistir a este torneo?

Diez años.

¿Qué otro equipo jugaba partidos clave en el torneo según la cobertura?

Haití y México.

Velocidad

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Temas

Costa Rica Concacaf Mundial Sub-20 México Haití

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