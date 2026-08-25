María Paula Correa es la candidata más fuerte para llegar a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá

Primero, varios medios colombianos — Revista Semana, elpais.com.co, Pulzo y Caracol Radio — informaron que Paloma Valencia estaría aspirando a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. En el informe de Pulzo, Vicky Dávila reveló cuál sería el puesto al que Valencia aludiría después de las elecciones.

Posteriormente, la misma Revista Semana señaló que María Paula Correa es la candidata más fuerte para llegar a la presidencia, contrastando con el énfasis inicial en Valencia. Esta diferencia ha generado sorpresa entre los observadores del sector.

La cobertura muestra que el debate interno mantiene a ambas figuras en la discusión, sin que se haya anunciado aún una decisión definitiva sobre la candidatura.