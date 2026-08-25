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María Paula Correa es la candidata más fuerte para llegar a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá

Una sorpresa surge cuando la misma Revista Semana nombra a María Paula Correa como la candidata más fuerte mientras otras voces apuntan a Paloma Valencia.

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El resumen

Primero, varios medios colombianos — Revista Semana, elpais.com.co, Pulzo y Caracol Radio — informaron que Paloma Valencia estaría aspirando a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. En el informe de Pulzo, Vicky Dávila reveló cuál sería el puesto al que Valencia aludiría después de las elecciones.

Posteriormente, la misma Revista Semana señaló que María Paula Correa es la candidata más fuerte para llegar a la presidencia, contrastando con el énfasis inicial en Valencia. Esta diferencia ha generado sorpresa entre los observadores del sector.

La cobertura muestra que el debate interno mantiene a ambas figuras en la discusión, sin que se haya anunciado aún una decisión definitiva sobre la candidatura.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién ha sido mencionado como aspirante a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá?

Paloma Valencia ha sido señalado como aspirante por Revista Semana, elpais.com.co, Pulzo y Caracol Radio.

¿Qué informó Revista Semana sobre María Paula Correa?

Indicó que María Paula Correa es la candidata más fuerte para llegar a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá.

¿Existe una confirmación oficial sobre quién liderará la candidatura?

Hasta el momento no se ha anunciado una decisión definitiva sobre la candidatura.

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