Se forma la tormenta tropical Julio en el Pacífico

Los habitantes de las costas del Pacífico podrían experimentar lluvias intensas, vientos violentos y granizo, según la alerta emitida. La aparición de Julio se enmarca en la actividad simultánea de otra tormenta, Iselle, que también circula por el Pacífico. Los análisis indican que ambas perturbaciones podrían interactuar, con la predicción de que Iselle absorba a Julio a medida que sus caminos se crucen.

Este proceso explicaría la rápida intensificación y el potencial desplazamiento de la zona de impacto. El Cronista advierte lluvias intensas y granizo, mientras Hartford Courant señala que Julio no representa amenaza directa a tierra. LancasterOnline proyecta la absorción por Iselle, y López‑Dóriga Digital plantea la pregunta sobre la trayectoria final de ambos sistemas.

Primera Hora confirma la formación de Julio. Con la interacción aún en desarrollo, queda incierto si la combinación intensificará los efectos en la costa o si disipará la amenaza antes de alcanzar la tierra.