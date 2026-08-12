¿Cuáles países están en el Anillo de Fuego, donde se concentra el 90 % de los terremotos?

Los Angeles Times señaló que más de 180 personas fallecieron y que las autoridades iniciaron la búsqueda de desaparecidos. El sismo se sintió en varias regiones del país y provocó daños estructurales significativos. Univision explicó que el término 'Anillo de Fuego' se refiere al Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se concentran el 90 % de los terremotos globales.

Clarín describió la gran placa bajo el Pacífico que aumenta el riesgo sísmico en Sudamérica, mientras que la BBC destacó la ubicación de Colombia dentro de este cinturón. Las autoridades colombianas continúan el operativo de búsqueda y rescate, y los servicios de emergencia evalúan los daños en infraestructura crítica. La cobertura subraya la necesidad de reforzar planes de mitigación en los países del Anillo de Fuego, dado el historial de sismos intensos.

Próximamente, se esperan actualizaciones sobre la magnitud de los desperfectos y posibles réplicas, según los informes de los medios locales.