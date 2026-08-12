¿Cuáles países están en el Anillo de Fuego, donde se concentra el 90 % de los terremotos?
Un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia revive la alerta sobre el Anillo de Fuego, donde ocurren el 90 % de los sismos mundiales.
El resumen
Los Angeles Times señaló que más de 180 personas fallecieron y que las autoridades iniciaron la búsqueda de desaparecidos. El sismo se sintió en varias regiones del país y provocó daños estructurales significativos. Univision explicó que el término 'Anillo de Fuego' se refiere al Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se concentran el 90 % de los terremotos globales.
Clarín describió la gran placa bajo el Pacífico que aumenta el riesgo sísmico en Sudamérica, mientras que la BBC destacó la ubicación de Colombia dentro de este cinturón. Las autoridades colombianas continúan el operativo de búsqueda y rescate, y los servicios de emergencia evalúan los daños en infraestructura crítica. La cobertura subraya la necesidad de reforzar planes de mitigación en los países del Anillo de Fuego, dado el historial de sismos intensos.
Próximamente, se esperan actualizaciones sobre la magnitud de los desperfectos y posibles réplicas, según los informes de los medios locales.
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Cobertura (7)
- Última hora del terremoto en Colombia, en directo | Asciende a 224 la cifra de muertos por el seísmo en Colombia de magnitud 7,4 EL PAÍS · hace 3 h
- Colombia busca a desaparecidos tras un fuerte terremoto que mató a más de 180 personas Los Angeles Times · hace 5 h
- ¿Qué es el Anillo de Fuego y qué tiene que ver con los terremotos? Univision · hace 5 h
- Cinturón de Fuego del Pacífico: MAPA de los países donde hay más riesgo de terremotos W Radio México · hace 13 h
- La gigantesca placa bajo el Pacífico que amenaza a Sudamérica y puede generar grandes terremotos clarin.com · hace 13 h
- Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico en el que se encuentra Colombia y por qué el 90% de los terremotos del mundo ocurren en esta zona BBC · hace 13 h
- ¿Cuáles países están en el Anillo de Fuego, donde se concentra el 90 % de los terremotos? Listín Diario · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Qué es el Anillo de Fuego?
Según Univision y la BBC, el Anillo de Fuego es el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se concentran el 90 % de los terremotos del mundo.
¿Qué países forman parte del Anillo de Fuego?
Los mapas publicados por W Radio México y Listín Diario incluyen a Chile, Perú, México, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y a Colombia dentro del Anillo de Fuego.
¿Cuál ha sido el impacto del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia?
El País informó 224 muertos y los Los Angeles Times mencionaron más de 180 fallecidos, además de numerosos desaparecidos y daños estructurales importantes.
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