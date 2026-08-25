Zelensky confirmó que Ucrania recibió sistemas antimisiles Patriot, pero reclamó: “Necesitamos más”

En declaraciones a Infobae y Cadena SER, señaló que, aunque agradece la entrega, la partida es insuficiente y urgió a sus aliados a enviar un paquete completo de defensa aérea antes del invierno. Según LaSexta, Zelensky también mencionó una petición de 27.000 millones y 300 misiles Patriot para reforzar la defensa.

En la misma jornada, Zelensky compareció en Kiev junto al presidente de Estonia, según ABC, y anunció la recepción de sistemas antiaéreos Crotale y misiles interceptores, reportado por El Periódico. Organizaciones como Ukrainian World Congress subrayaron la necesidad urgente de más capacidad antiaérea, mientras que Euronews informó que Italia se negó a participar en las maniobras de defensa lideradas por Macron, quedándose al margen.

Las peticiones de Zelensky se centran en reforzar la defensa antes del frío invernal, con énfasis en la ampliación del número de misiles Patriot y financiación adicional. Hasta el momento, la cobertura no indica nuevas entregas más allá de las mencionadas, y la comunidad internacional sigue evaluando la viabilidad de cumplir con las solicitudes de Ucrania.