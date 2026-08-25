Zelensky confirmó que Ucrania recibió sistemas antimisiles Patriot, pero reclamó: “Necesitamos más”
Zelensky confirma llegada de Patriot y pide más defensa aérea antes del invierno
El resumen
En declaraciones a Infobae y Cadena SER, señaló que, aunque agradece la entrega, la partida es insuficiente y urgió a sus aliados a enviar un paquete completo de defensa aérea antes del invierno. Según LaSexta, Zelensky también mencionó una petición de 27.000 millones y 300 misiles Patriot para reforzar la defensa.
En la misma jornada, Zelensky compareció en Kiev junto al presidente de Estonia, según ABC, y anunció la recepción de sistemas antiaéreos Crotale y misiles interceptores, reportado por El Periódico. Organizaciones como Ukrainian World Congress subrayaron la necesidad urgente de más capacidad antiaérea, mientras que Euronews informó que Italia se negó a participar en las maniobras de defensa lideradas por Macron, quedándose al margen.
Las peticiones de Zelensky se centran en reforzar la defensa antes del frío invernal, con énfasis en la ampliación del número de misiles Patriot y financiación adicional. Hasta el momento, la cobertura no indica nuevas entregas más allá de las mencionadas, y la comunidad internacional sigue evaluando la viabilidad de cumplir con las solicitudes de Ucrania.
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Cobertura (9)
- Zelenski insta a sus aliados a enviar un paquete de defensa aérea a Ucrania antes del invierno Cadena SER · hace 5 h
- 27.000 millones, 300 misiles Patriot y más presiones a Putin: las peticiones de Zelenski a sus socios ante el aumento de ataques a civiles LaSexta · hace 5 h
- Zelenski comparece junto al presidente de Estonia en Kiev ABC · hace 5 h
- Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski El Periódico · hace 5 h
- Ucrania necesita urgentemente defensa antiaérea Ukrainian World Congress · hace 5 h
- Zelensky: "Recibimos unos cuantos misiles Patriot más, pero necesitamos más" Infobae · hace 5 h
- Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski El Periódico · hace 5 h
- Italia dice 'no' a Macron: se queda fuera de las maniobras por Ucrania Euronews · hace 5 h
- Zelensky confirmó que Ucrania recibió sistemas antimisiles Patriot, pero reclamó: “Necesitamos más” Infobae · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué sistemas antimisiles ha recibido Ucrania recientemente?
Zelensky informó que Ucrania ha recibido algunos misiles Patriot, además de sistemas antiaéreos Crotale y misiles interceptores.
¿Cuál es la principal solicitud de Zelensky a sus aliados?
Solicita un paquete de defensa aérea más amplio antes del invierno, incluyendo más misiles Patriot y recursos financieros.
¿Qué posición ha tomado Italia respecto a las maniobras de defensa de Ucrania?
Italia ha decidido no participar en las maniobras de defensa lideradas por Macron, quedándose fuera según Euronews.
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