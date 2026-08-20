Ronaldinho llegó a su nuevo club con 46 años: este sería su salario

El brasileño Ronaldinho ha llegado a Italia para su presentación oficial como nuevo jugador del Ravenna, según informaron medios como AP News y beIN SPORTS. La cobertura inicial detalló su aterrizaje en el país europeo para unirse al club de la tercera división italiana tras dejar su anterior etapa de retiro.

A su vez, reportes de Yahoo añadieron que el evento de bienvenida incluye una presentación-show en la playa de Rávena, destacando el carácter mediático de su incorporación a la entidad deportiva. Por su parte, notas de medios como Diez.HN introdujeron información sobre su posible salario en esta nueva etapa, mientras que plataformas como Soy Futbol y Bitbol remarcaron el regreso del histórico jugador a la actividad deportiva a sus 46 años.

Actualmente, la cobertura se centra en la llegada del futbolista a territorio italiano y en los detalles de su presentación pública organizada por el Ravenna, sin que los reportes actuales especifiquen aún la duración de su contrato.