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Ronaldinho llegó a su nuevo club con 46 años: este sería su salario

El astro brasileño Ronaldinho regresa al fútbol profesional a los 46 años para fichar por el Ravenna italiano.

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El resumen

El brasileño Ronaldinho ha llegado a Italia para su presentación oficial como nuevo jugador del Ravenna, según informaron medios como AP News y beIN SPORTS. La cobertura inicial detalló su aterrizaje en el país europeo para unirse al club de la tercera división italiana tras dejar su anterior etapa de retiro.

A su vez, reportes de Yahoo añadieron que el evento de bienvenida incluye una presentación-show en la playa de Rávena, destacando el carácter mediático de su incorporación a la entidad deportiva. Por su parte, notas de medios como Diez.HN introdujeron información sobre su posible salario en esta nueva etapa, mientras que plataformas como Soy Futbol y Bitbol remarcaron el regreso del histórico jugador a la actividad deportiva a sus 46 años.

Actualmente, la cobertura se centra en la llegada del futbolista a territorio italiano y en los detalles de su presentación pública organizada por el Ravenna, sin que los reportes actuales especifiquen aún la duración de su contrato.

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Respuestas rápidas

¿A qué club se ha unido Ronaldinho?

Se ha unido al Ravenna, un equipo de la tercera división de Italia.

¿Qué edad tiene Ronaldinho según los reportes?

Los reportes indican que tiene 46 años.

¿Cómo es su presentación oficial?

La cobertura señala que cuenta con una presentación-show en la playa.

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