Al menos 95 muertos y cientos de desaparecidos en Nepal tras una avalancha que provocó inundaciones en varias comunidades
Una avalancha desencadena inundaciones devastadoras en Nepal, dejando al menos 95 muertos y cientos de desaparecidos.
El resumen
La transmisión en vivo describió el desbordamiento de ríos y el rápido ascenso del nivel del agua, señalando daños estructurales y la necesidad de evacuaciones. No se especificaron cifras de víctimas en esa primera nota, centrándose en la magnitud del fenómeno. Univision confirmó al menos 95 muertos y cientos de desaparecidos tras la avalancha, mientras que France 24 reportó la misma cifra de muertos. Hartford Courant elevó la cuenta a 98 fallecidos. En contraste, WPLG Local 10 informó 72 muertos y el Chicago Tribune citó 22 víctimas.
DW señaló casi 400 personas desaparecidas. Estas cifras surgieron en informes publicados el mismo día, ampliando la información inicial con datos de fatalidades y desaparecidos. La disparidad de cifras genera incertidumbre: mientras algunos medios indican 95 o 98 muertos, otros citan 72 y 22. La variación también se refleja en los desaparecidos, con “cientos” frente a “casi 400”. EL PAÍS complementó la cobertura con imágenes de la riada, sin añadir números nuevos.
Estas diferencias evidencian la dificultad de consolidar datos en tiempo real durante una catástrofe de gran escala. La cuenta de muertos y desaparecidos sigue en revisión, y los informes indican que la situación de inundaciones persiste. Se esperan más informes de organismos de socorro en los próximos días.
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Cobertura (12)
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- Una avalancha en la frontera entre Nepal y Tíbet deja más de 100 muertos y centenares de desaparecidos BBC · hace 2 h
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- Al menos 72 muertos y cientos de desaparecidos por gigantescas inundaciones en Nepal WPLG Local 10 · hace 4 h
- Casi 400 personas desaparecidas tras inundaciones en Nepal DW.com · hace 4 h
- Al menos 95 personas muertas y cientos de desaparecidos tras riadas e inundaciones en Nepal France 24 · hace 4 h
- La riada en Nepal, en imágenes | Fotos EL PAÍS · hace 4 h
- 22 muertos y cientos de desaparecidos por inundaciones en Nepal Chicago Tribune · hace 4 h
- Al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos por inundaciones repentinas en Nepal y China Hartford Courant · hace 4 h
- Al menos 95 muertos y cientos de desaparecidos en Nepal tras una avalancha que provocó inundaciones en varias comunidades Univision · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas personas se reportan como desaparecidas?
Según la cobertura, se menciona “cientos de desaparecidos” y DW indica “casi 400 personas desaparecidas”.
¿Qué países han sido afectados por las inundaciones?
Nepal y China, según CNN en Español y Hartford Courant.
¿Cuáles son las cifras de muertos reportadas por los distintos medios?
Univision y France 24 citan al menos 95 muertos; Hartford Courant menciona 98; WPLG Local 10 informa 72; Chicago Tribune señala 22.
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