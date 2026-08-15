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Estas son las mejores universidades del mundo en 2026, según el ranking de Shanghái

Harvard lidera el ranking 2026 mientras China y México ganan terreno en la élite universitaria mundial

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El resumen

El ranking académico de Shanghái 2026 ha declarado a Harvard como la mejor universidad del mundo, manteniendo su posición de liderazgo. En la misma lista, varias instituciones chinas aparecen dentro de los cien primeros puestos, evidenciando un ascenso sostenido y que los medios describen como “ganar peso entre las cien primeras del ranking”. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ubica entre las primeras trescientas, mientras que dos universidades israelíes logran entrar dentro del centenar de las mejores del planeta.

La cobertura coincide en destacar estos cambios. EFE, por su parte, resalta igualmente el ascenso de China pero no menciona los resultados de México o Israel. Esta variación en el enfoque editorial muestra una disparidad en la profundidad de la información ofrecida por los medios, que privilegian diferentes ángulos del mismo estudio.

Algunos informes describen el ascenso chino como una “pisa cada vez más fuerte”, pero la cobertura no detalla los criterios específicos que impulsaron ese progreso, como cambios en la ponderación de indicadores o nuevas políticas académicas. Aún no se conoce cómo variará el posicionamiento de las universidades latinoamericanas y de otras regiones en la siguiente edición del ranking, ni qué impacto tendrán nuevas políticas de financiación en los resultados futuros. Los analistas sugieren vigilar las próximas publicaciones de Shanghái y los ajustes en los criterios de evaluación para entender mejor los movimientos en la jerarquía global de la educación superior.

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Cobertura (13)

Respuestas rápidas

¿Qué universidad ocupa el primer puesto en el ranking de Shanghái 2026?

Harvard repite como la mejor universidad del mundo según el ranking de Shanghái 2026.

¿En qué posición se sitúa la UNAM en el ranking?

La UNAM se ubica entre las primeras trescientas universidades del mundo.

¿Cuántas universidades israelíes aparecen entre las cien mejores del ranking?

Dos universidades israelíes están dentro del centenar de las mejores del mundo.

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