Gustavo Puerta estaría definiendo salida de Racing: gusta un equipo
Olympiacos oferta 16 millones por el volante de Colombia mientras Puerta decide su salida de Racing
El resumen
El monto, elevado para un jugador proveniente de la liga argentina, subraya la creciente valoración del talento sudamericano en Europa. Caracol Radio indica que un equipo sorpresivo habría presentado una oferta, mientras que Noticias RCN describe un plan de una liga exótica que busca acelerar el fichaje de Puerta, destacando su papel como volante de la Selección Colombia.
Diario AS señala que el jugador mantiene sus expectativas puestas en el Benfica, y Futbolred confirma que está definiendo su salida de Racing porque le atrae un equipo aún no especificado. El traspaso tendría repercusión directa en Racing, que perdería a su mediocampista titular, y en la Selección Colombia, que verá a su volante cambiar de entorno competitivo antes de los compromisos internacionales.
Las próximas semanas deberían revelar la confirmación oficial del club de destino y los detalles del acuerdo, según la expectativa de los medios deportivos.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 35 min.
Cobertura (5)
- Gustavo Puerta se quedaría sin liga top en Europa: sorpresivo equipo habría ofertado por su fichaje Caracol Radio · hace 4 h
- Aceleran por Gustavo Puerta en exótica liga: este sería el plan para el volante de la Selección Colombia Noticias RCN · hace 4 h
- Olympiacos dispuesto a pagar 16 millones de euros por el mejor compañero posible para Armando González Rebaño Pasión · hace 4 h
- Gustavo Puerta espera al Benfica Diario AS · hace 4 h
- Gustavo Puerta estaría definiendo salida de Racing: gusta un equipo Futbolred · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué clubes han mostrado interés en Gustavo Puerta?
Caracol Radio menciona una oferta de un equipo sorpresivo; Olympiacos ha propuesto 16 millones de euros; una liga exótica tiene un plan según Noticias RCN; y el Benfica figura como posible destino en Diario AS.
¿Cuál es la cifra vinculada a la posible transferencia a Olympiacos?
La oferta mencionada asciende a 16 millones de euros.
¿Qué posición desempeña Puerta en la Selección Colombia?
Puerta es volante de la Selección Colombia.
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