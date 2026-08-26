Gustavo Puerta estaría definiendo salida de Racing: gusta un equipo

El monto, elevado para un jugador proveniente de la liga argentina, subraya la creciente valoración del talento sudamericano en Europa. Caracol Radio indica que un equipo sorpresivo habría presentado una oferta, mientras que Noticias RCN describe un plan de una liga exótica que busca acelerar el fichaje de Puerta, destacando su papel como volante de la Selección Colombia.

Diario AS señala que el jugador mantiene sus expectativas puestas en el Benfica, y Futbolred confirma que está definiendo su salida de Racing porque le atrae un equipo aún no especificado. El traspaso tendría repercusión directa en Racing, que perdería a su mediocampista titular, y en la Selección Colombia, que verá a su volante cambiar de entorno competitivo antes de los compromisos internacionales.

Las próximas semanas deberían revelar la confirmación oficial del club de destino y los detalles del acuerdo, según la expectativa de los medios deportivos.