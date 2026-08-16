Chivas recibe oferta por la 'Hormiga' González desde Europa

Sports Illustrated, El Informador, ESPN Deportes y TUDN detallan el interés del Olympiacos por la 'Hormiga' González. En paralelo, FOX Deportes señala el desempeño ofensivo del club actual, que cuenta con tres delanteros de área pero mantiene su cuenta en cero anotaciones durante la presente campaña.

La cobertura actual no especifica los montos de la propuesta, la respuesta de la directiva de Chivas ni los plazos para definir la transferencia al futbol del viejo continente.