Chivas recibe oferta por la 'Hormiga' González desde Europa
Las Chivas registran cero goles con tres delanteros en la temporada mientras trasciende una oferta desde Europa por Armando González.
El resumen
Sports Illustrated, El Informador, ESPN Deportes y TUDN detallan el interés del Olympiacos por la 'Hormiga' González. En paralelo, FOX Deportes señala el desempeño ofensivo del club actual, que cuenta con tres delanteros de área pero mantiene su cuenta en cero anotaciones durante la presente campaña.
La cobertura actual no especifica los montos de la propuesta, la respuesta de la directiva de Chivas ni los plazos para definir la transferencia al futbol del viejo continente.
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Cobertura (5)
- Chivas, 3 delanteros de área; 0 goles en la temporada FOX Deportes · hace 3 h
- Reportes: Olympiacos presenta oferta por la Hormiga González Sports Illustrated · hace 3 h
- Olympiakos mantiene interés en la ‘Hormiga’ González El Informador · hace 3 h
- ¿Qué sabemos de 'Hormiga' González y un posible fichaje con Olimpiacos? espndeportes.espn.com · hace 3 h
- Chivas recibe oferta por la 'Hormiga' González desde Europa tudn.com · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo europeo busca a la 'Hormiga' González?
Olympiacos mantiene el interés y ha presentado una oferta por el jugador, según reportes.
¿Cuál es la situación actual de los delanteros en Chivas?
El equipo cuenta con tres delanteros de área pero registra cero goles en la temporada.
¿Se conocen los detalles económicos de la oferta?
Los reportes disponibles no especifican cifras ni detalles sobre los términos del posible fichaje.
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