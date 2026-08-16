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Chivas recibe oferta por la 'Hormiga' González desde Europa

Las Chivas registran cero goles con tres delanteros en la temporada mientras trasciende una oferta desde Europa por Armando González.

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El resumen

Sports Illustrated, El Informador, ESPN Deportes y TUDN detallan el interés del Olympiacos por la &#039;Hormiga&#039; González. En paralelo, FOX Deportes señala el desempeño ofensivo del club actual, que cuenta con tres delanteros de área pero mantiene su cuenta en cero anotaciones durante la presente campaña.

La cobertura actual no especifica los montos de la propuesta, la respuesta de la directiva de Chivas ni los plazos para definir la transferencia al futbol del viejo continente.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado ahora mismo.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué equipo europeo busca a la 'Hormiga' González?

Olympiacos mantiene el interés y ha presentado una oferta por el jugador, según reportes.

¿Cuál es la situación actual de los delanteros en Chivas?

El equipo cuenta con tres delanteros de área pero registra cero goles en la temporada.

¿Se conocen los detalles económicos de la oferta?

Los reportes disponibles no especifican cifras ni detalles sobre los términos del posible fichaje.

Velocidad

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