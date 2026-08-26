Lamine Yamal preocupa: destapan motivo de su rareza y señalan que está “destrozado”

Lamine Yamar, la joven promesa del Barcelona, está generando alarma porque se le percibe serio y “destrozado”. La inquietud recae en su estado físico y mental, lo que podría afectar su rendimiento y, por ende, la productividad del ataque del club. Si el jugador no supera esta fase, el Barça arriesga perder un activo clave en sus planes de temporada.

Según la información de El Desmarque y SPORT, Jota Jordi reveló en El Chiringuito que “le sabe muy mal”, señalando ese malestar como la causa de la seriedad de Yamar. En paralelo, Mundo Deportivo y Crónica Global citan a Flick, quien restó importancia al gesto del delantero, describiéndolo como una reacción natural de un jugador que quiere jugar. Cadena SER también recordó críticas a Julián tras el último partido, insinuando un ambiente tenso en el vestuario.

No obstante, la cobertura no detalla el diagnóstico exacto ni indica si algún tratamiento está previsto, dejando abierta la pregunta sobre la gravedad del problema. La descripción de “zombie” y “sombra” sugiere un estado anómalo, pero los reportes no confirman lesiones específicas. El Barcelona deberá observar de cerca la evolución de Yamar antes de tomar decisiones sobre su participación en próximos encuentros.