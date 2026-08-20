Barcelona ofrece 110 millones por el reemplazo de Julián y recibió esta respuesta
Una oferta de 110 millones de euros por el reemplazo de Julián Álvarez recibe una respuesta negativa.
El resumen
Una propuesta formal de 110 millones de euros presentada por el Barcelona para fichar a Lautaro Martínez como alternativa a Julián Álvarez se encontró con la negativa del Inter, según recogen medios como Diez.HN, MARCA y Mundo Deportivo. La cobertura detalla que la entidad azulgrana, ante la dificultad por Álvarez y tras las declaraciones de Yuste para evitar polémicas con el Atlético, ha centrado su atención en sondear las opciones económicas y la postura del delantero argentino.
Pese a la negativa inicial del club italiano, la dirección deportiva encabezada por Deco evalúa posibles alternativas para reforzar la delantera, mientras se analizan los planes secundarios desvelados por la prensa deportiva sobre la búsqueda de un nuevo '9' para la plantilla barcelonista.
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Cobertura (8)
- El Inter dice 'no' por Lautaro MARCA · hace 4 h
- Yuste evita más polémicas con el Atlético por Julián Álvarez Mundo Deportivo · hace 4 h
- David Sánchez desvela el plan B del Barça para el '9' SPORT · hace 4 h
- La postura de Lautaro Martínez ante el interés del Barça SPORT · hace 4 h
- Barcelona aparca el fichaje de Julián Álvarez y valora alternativas ESPN Deportes · hace 4 h
- Deco ya sondea el precio de Lautaro MARCA · hace 4 h
- Barcelona ofrece 110 millones por el reemplazo de Julián y recibió esta respuesta Diez.HN · hace 4 h
- Vete de aquí: Guantazo de mercado del Inter al Barça Yahoo · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué cantidad ofreció el Barcelona?
La cobertura señala una cifra de 110 millones de euros por el reemplazo de Julián Álvarez.
¿Cuál fue la respuesta del Inter?
El club italiano respondió con un 'no' ante la propuesta del Barcelona por Lautaro Martínez.
¿Qué alternativas valora el Barcelona?
El club aparca la opción de Julián Álvarez y valora alternativas para la posición de delantero centro.
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