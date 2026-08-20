Barcelona ofrece 110 millones por el reemplazo de Julián y recibió esta respuesta

Una propuesta formal de 110 millones de euros presentada por el Barcelona para fichar a Lautaro Martínez como alternativa a Julián Álvarez se encontró con la negativa del Inter, según recogen medios como Diez.HN, MARCA y Mundo Deportivo. La cobertura detalla que la entidad azulgrana, ante la dificultad por Álvarez y tras las declaraciones de Yuste para evitar polémicas con el Atlético, ha centrado su atención en sondear las opciones económicas y la postura del delantero argentino.

Pese a la negativa inicial del club italiano, la dirección deportiva encabezada por Deco evalúa posibles alternativas para reforzar la delantera, mientras se analizan los planes secundarios desvelados por la prensa deportiva sobre la búsqueda de un nuevo '9' para la plantilla barcelonista.