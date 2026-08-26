Levantará UEFA boicot en contra de la FIFA

Según CNN en Español y ESPN Deportes, la decisión llega después de que el plan inversor de Gianni Infantino fracasara, lo que provocó una división visible entre exfutbolistas que critican al dirigente. Marca USA señaló que la UEFA “va con todo por la salida de Gianni Infantino”, mientras que el San Antonio Express-News describió la medida como el fin de una “amenaza de boicot a torneos de la FIFA”.

La continuación de la tensión podría influir en próximas negociaciones de derechos, en la organización de torneos internacionales y en la agenda de la próxima asamblea de la FIFA.