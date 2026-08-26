Levantará UEFA boicot en contra de la FIFA
UEFA levanta boicot a FIFA mientras la presión contra Infantino sigue en aumento
El resumen
Según CNN en Español y ESPN Deportes, la decisión llega después de que el plan inversor de Gianni Infantino fracasara, lo que provocó una división visible entre exfutbolistas que critican al dirigente. Marca USA señaló que la UEFA “va con todo por la salida de Gianni Infantino”, mientras que el San Antonio Express-News describió la medida como el fin de una “amenaza de boicot a torneos de la FIFA”.
La continuación de la tensión podría influir en próximas negociaciones de derechos, en la organización de torneos internacionales y en la agenda de la próxima asamblea de la FIFA.
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Cobertura (6)
- La UEFA levantaría el boicot y crece la división entre exfutbolistas por la figura de Infantino y la FIFA CNN en Español · hace 4 h
- El posible boicot de UEFA a FIFA: decisión inminente Diario AS · hace 4 h
- La UEFA pondrá fin al boicot a FIFA tras fallido plan de Infantino ESPN Deportes · hace 4 h
- La UEFA levanta el boicot a las competiciones de la FIFA, pero va con todo por la salida de Gianni Infantino marca usa · hace 4 h
- UEFA pondrá fin a la amenaza de boicot a torneos des FIFA por el fallido plan inversor de Infantino San Antonio Express-News · hace 4 h
- Levantará UEFA boicot en contra de la FIFA Reforma · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Por qué la UEFA decidió levantar el boicot?
La UEFA anunció el fin del boicot después del fracaso del plan inversor de Infantino y para evitar mayores rupturas en el calendario, según la cobertura.
¿Cuál es la postura de los exfutbolistas?
Los exfutbolistas aparecen divididos; algunos critican a Infantino y siguen exigiendo su salida, mientras otros celebran el fin del boicot.
¿Qué puede ocurrir entre UEFA y FIFA ahora?
La UEFA no ha definido protocolos futuros y la tensión podría influir en negociaciones de derechos y en la agenda de la próxima asamblea de la FIFA.
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