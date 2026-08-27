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A Mourinho le mencionaron a CR7 tras el hattrick de Mbappé y así reaccionó

Mourinho responde al ser comparado con CR7 tras el hat‑trick de Mbappé, mezclando críticas a excompañeros y elogios al francés

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El resumen

Su comentario llegó mientras los medios destacaban la actuación del francés y la posible comparación con la trayectoria de Cristiano. El Español informó que Mourinho, de 63 años, declaró: “Xabi y Arbeloa pagaron los platos rotos, yo no acepto las culpas para unos y no para otros”.

En Xeudeportes.mx repitió su frase “un par de pitos no hacen nada a nadie, te ayudan a crecer”, insinuando que los gestos menores no cambian el panorama. Diario AS destacó que el técnico es “único: sólo él puede celebrar así la ‘animalada’ de gol de Mbappé”, mientras ESPN Deportes señaló que el delantero “tiene hambre de hacer historia en Real Madrid”.

La publicación Diez.HN tituló la reacción de Mourinho al ser mencionado junto a CR7 tras el hat‑trick.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué dijo Mourinho sobre la culpa de Xabi y Arbeloa?

Según El Español, afirmó: “Xabi y Arbeloa pagaron los platos rotos, yo no acepto las culpas para unos y no para otros”.

¿Cómo describió Mourinho la actuación de Mbappé?

Diario AS señaló que Mourinho dijo que sólo él puede celebrar la “animalada” del gol, y ESPN Deportes citó que Mbappé “tiene hambre de hacer historia en Real Madrid”.

¿Cuál fue la reacción de Mourinho al ser mencionado junto a Cristiano Ronaldo?

Diez.HN informó que, tras el hat‑trick de Mbappé, Mourinho reaccionó a la mención de CR7; el contenido exacto de su respuesta no se detalla en los titulares.

Temas

Mourinho Mbappé Real Madrid Cristiano Ronaldo hat-trick

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