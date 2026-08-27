A Mourinho le mencionaron a CR7 tras el hattrick de Mbappé y así reaccionó

Su comentario llegó mientras los medios destacaban la actuación del francés y la posible comparación con la trayectoria de Cristiano. El Español informó que Mourinho, de 63 años, declaró: “Xabi y Arbeloa pagaron los platos rotos, yo no acepto las culpas para unos y no para otros”.

En Xeudeportes.mx repitió su frase “un par de pitos no hacen nada a nadie, te ayudan a crecer”, insinuando que los gestos menores no cambian el panorama. Diario AS destacó que el técnico es “único: sólo él puede celebrar así la ‘animalada’ de gol de Mbappé”, mientras ESPN Deportes señaló que el delantero “tiene hambre de hacer historia en Real Madrid”.

La publicación Diez.HN tituló la reacción de Mourinho al ser mencionado junto a CR7 tras el hat‑trick.