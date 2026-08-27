A Mourinho le mencionaron a CR7 tras el hattrick de Mbappé y así reaccionó
Mourinho responde al ser comparado con CR7 tras el hat‑trick de Mbappé, mezclando críticas a excompañeros y elogios al francés
El resumen
Su comentario llegó mientras los medios destacaban la actuación del francés y la posible comparación con la trayectoria de Cristiano. El Español informó que Mourinho, de 63 años, declaró: “Xabi y Arbeloa pagaron los platos rotos, yo no acepto las culpas para unos y no para otros”.
En Xeudeportes.mx repitió su frase “un par de pitos no hacen nada a nadie, te ayudan a crecer”, insinuando que los gestos menores no cambian el panorama. Diario AS destacó que el técnico es “único: sólo él puede celebrar así la ‘animalada’ de gol de Mbappé”, mientras ESPN Deportes señaló que el delantero “tiene hambre de hacer historia en Real Madrid”.
La publicación Diez.HN tituló la reacción de Mourinho al ser mencionado junto a CR7 tras el hat‑trick.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (71% respaldado) Actualizado hace 48 min.
Cobertura (5)
- José Mourinho (63 años): "Xabi y Arbeloa pagaron los platos rotos, yo no acepto las culpas para unos y no para otros" El Español · hace 3 h
- 'Un par de pitos no hacen nada a nadie, te ayudan a crecer': Mourinho www.xeudeportes.mx · hace 3 h
- Confirmado, Mou es único: sólo él puede celebrar así la “animalada” de gol de Mbappé Diario AS · hace 3 h
- Mourinho: "Mbappé tiene hambre de hacer historia en Real Madrid" ESPN Deportes · hace 3 h
- A Mourinho le mencionaron a CR7 tras el hattrick de Mbappé y así reaccionó Diez.HN · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué dijo Mourinho sobre la culpa de Xabi y Arbeloa?
Según El Español, afirmó: “Xabi y Arbeloa pagaron los platos rotos, yo no acepto las culpas para unos y no para otros”.
¿Cómo describió Mourinho la actuación de Mbappé?
Diario AS señaló que Mourinho dijo que sólo él puede celebrar la “animalada” del gol, y ESPN Deportes citó que Mbappé “tiene hambre de hacer historia en Real Madrid”.
¿Cuál fue la reacción de Mourinho al ser mencionado junto a Cristiano Ronaldo?
Diez.HN informó que, tras el hat‑trick de Mbappé, Mourinho reaccionó a la mención de CR7; el contenido exacto de su respuesta no se detalla en los titulares.
Temas
Tendencias relacionadas
El gesto incómodo de Cristiano Ronaldo después de que Infantino le recordara los goles que le faltan para hacer historia
Un saludo viral entre Cristiano Ronaldo y Gianni Infantino desata reacciones por una expresión de fastidio.
Messi dará guerra a Cristiano Ronaldo en la carrera por el gol 1.000 pese a la crisis del Inter Miami
Lionel Messi mantiene su lucha con Cristiano Ronaldo por alcanzar la cifra histórica de los mil goles a pesar de la situación del Inter Miami.
Equipazo: Mourinho revela su primera alineación en su regreso al Real Madrid
Mourinho revela su primera alineación en su regreso al Real Madrid, 4.830 días después de su etapa anterior.
Real Madrid: posibles alineaciones y probabilidades vs Espanyol
Mourinho debuta con victoria en su segunda etapa con el Real Madrid frente al Espanyol en LaLiga.
¿Por qué Georgina Rodríguez ha adoptado hasta ahora a los tres hijos mayores de Cristiano Ronaldo?
Georgina Rodríguez se convierte legalmente en la madre de los tres hijos mayores de Cristiano Ronaldo tras su boda.
Giro en el área y definición letal: el tanto de Cristiano Ronaldo en su regreso a Al Nassr que lo acerca a los 1.000 goles
Cristiano Ronaldo anota en su regreso al Al Nassr y se acerca a la cifra histórica de los 1.000 goles.