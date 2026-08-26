EN VIVO: Mbappé anota doblete y el Real Madrid ya le gana a la Real Sociedad

El Real Madrid derrotó 4-1 a la Real Sociedad en la jornada de LaLiga, con Kylian Mbappé marcando tres goles y Vinícius Jr. proporcionando el cuarto tanto que selló el triunfo. El encuentro coincidió con el regreso de José Mourinho al estadio Bernabéu, su primera visita en 4.834 días. El marcador reflejó una actuación dominante que dejó a la afición de la Real Sociedad sin opciones.

Según ESPN Deportes, la clave de la goleada fue la eficacia ofensiva de Mbappé, cuyo hat‑trick marcó un nuevo récord personal con el club, como indica Sports Illustrated. MARCA resaltó la puesta en escena de Mourinho, quien volvió al Bernabéu tras 4.834 días y recibió una campaña de apoyo de Mbappé, señalada por Diario AS. EL PAÍS describió el partido en vivo, subrayando el gol de Vinícius como un complemento a la explosiva primera mitad.

El dominio del conjunto blanco se extendió a ambos extremos del campo, con una posesión superior y pocas ocasiones concedidas al rival. La cobertura no indica aún cómo influirá este resultado en la clasificación ni en los próximos compromisos del Real Madrid.