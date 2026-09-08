La Torre Eiffel cierra por una huelga en protesta por la supuesta retirada de empleadas durante visita de un grupo religioso

La Torre Eiffel vuelve a abrir tras una huelga que paralizó a miles por una disputa de género durante una visita hindú.

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🇪🇸 Espanol 8 sept, 12:09 UTC 🇮🇹 Italiano 8 sept, 11:40 UTC · RaiNews

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