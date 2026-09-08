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La Torre Eiffel cierra por una huelga en protesta por la supuesta retirada de empleadas durante visita de un grupo religioso

La Torre Eiffel vuelve a abrir tras una huelga que paralizó a miles por una disputa de género durante una visita hindú.

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🇪🇸 Espanol 8 sept, 12:09 UTC
🇮🇹 Italiano 8 sept, 11:40 UTC · RaiNews

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El resumen

El paro se originó por una huelga de los empleados femeninos que protestaban contra la supuesta retirada de sus puestos durante una visita privada del grupo hindú Swaminarayan, según informó CNN en Español. EL PAÍS y RFI confirmaron la reapertura de la torre tras la huelga por discriminación de género, mientras que La Vanguardia investigó la naturaleza de la secta hindú implicada.

La cobertura señala que la disputa pone de relieve la vulnerabilidad de los protocolos de eventos privados ante los derechos laborales. Queda pendiente ver cómo las autoridades equilibrarán futuras visitas privadas con la igualdad de género en el personal.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Por qué se cerró la Torre Eiffel?

Se cerró tras una huelga de empleadas que protestaban por la supuesta exclusión de personal femenino durante la visita del grupo hindú Swaminarayan, según informó CNN en Español.

¿Qué información ha dado EL PAÍS sobre la reapertura?

EL PAÍS confirmó que la torre volvió a abrir después de la huelga por discriminación del personal femenino.

¿Qué se sabe de la secta hindú mencionada?

La Vanguardia señaló que la visita estaba asociada a la secta hindú Swaminarayan, pero la cobertura no profundiza más en sus creencias.

Temas

Torre Eiffel huelga Swaminarayan discriminación de género París

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