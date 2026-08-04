Bradley Cooper y Gigi Hadid despertaron rumores de una boda secreta: el detalle que alimentó las versiones

Bradley Cooper y Gigi Hadid desatan rumores de una boda secreta tras un paseo por París.

La cobertura actual no especifica declaraciones oficiales que confirmen o desmientan la boda secreta.

La tendencia es cubierta por diversos medios como quiero tv, Chic Magazine, Cultura Colectiva, HOLA, Yahoo en Español Vida y Estilo y La Nación.

Los rumores surgieron tras un paseo por París en el que se observaron dos anillos, lo que levantó sospechas de un posible compromiso o boda secreta.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano — 4.6 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 4 ago, 19:09 UTC 🇮🇹 Italiano 4 ago, 14:31 UTC · Corriere della Sera

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.