El anuncio generó una oleada de cobertura. Xataka México destacó la ruptura de una barrera de dos siglos, mientras El Mundo y La Razón explicaron la importancia del problema y describieron la solución como un avance sin precedentes.

El Ecosistema Startup señaló que la IA empleó 10 000 agentes autónomos para alcanzar la prueba. Sin embargo, la comunidad académica mostró reservas.

WIRED informó que varios matemáticos acusan un ‘juego sucio’ y exigen verificación independiente. En paralelo, los investigadores Buckmaster y Alpöge publicaron pruebas de explosión de fluidos con IA y cuestionaron el contacto con OpenAI, alimentando el debate sobre la validez de los resultados.