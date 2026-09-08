OpenAI anunció que su IA resolvió uno de los problemas más complejos de las matemáticas
OpenAI afirma que su IA ha descifrado el enigma de Navier‑Stokes, el desafío matemático que lleva dos siglos sin solución
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El resumen
El anuncio generó una oleada de cobertura. Xataka México destacó la ruptura de una barrera de dos siglos, mientras El Mundo y La Razón explicaron la importancia del problema y describieron la solución como un avance sin precedentes.
El Ecosistema Startup señaló que la IA empleó 10 000 agentes autónomos para alcanzar la prueba. Sin embargo, la comunidad académica mostró reservas.
WIRED informó que varios matemáticos acusan un ‘juego sucio’ y exigen verificación independiente. En paralelo, los investigadores Buckmaster y Alpöge publicaron pruebas de explosión de fluidos con IA y cuestionaron el contacto con OpenAI, alimentando el debate sobre la validez de los resultados.
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Cobertura (15)
- La IA desafía los Problemas del Milenio mientras los adolescentes caen en matemáticas básicas WIRED · hace 11 h
- ¿Qué es el problema de Navier-Stokes que OpenAI dijo haber resuelto? The New York Times · hace 11 h
- OpenAI ganó una carrera matemática de un millón de dólares: los rivales corrían con herramientas de OpenAI Infobae · hace 11 h
- OpenAI asegura que resolvió un problema matemático ancestral, pero hay controversia Telemundo · hace 11 h
- ¿En Qué Consiste el Problema del Milenio 'Navier Stokes'? Open IA Dice lo Ha Resuelto N+ · hace 11 h
- OpenAI dice haber resuelto uno de los ‘problemas matemáticos del milenio’ The New York Times · hace 11 h
- OpenAI dice resolver Navier-Stokes y desata una tormenta ecosistemastartup.com · hace 11 h
- Las ecuaciones que explican el viento y el agua llevaban dos siglos sin respuesta. Una IA de OpenAI acaba de descifrarlas Xataka México · hace 11 h
- OpenAI dice que su IA resolvió el Problema del Premio del Milenio de Navier-Stokes. es.qz.com · hace 11 h
- OpenAI afirma que su IA resolvió uno de los problemas más complejos de las matemáticas El Mundo · hace 11 h
- Qué es el problema de Navier-Stokes que la IA de OpenAI, creadora de ChatGPT, afirma haber resuelto y por qué es tan importante La Razón · hace 11 h
- OpenAI asegura resolver Navier-Stokes con 10.000 agentes de IA El Ecosistema Startup · hace 11 h
- Buckmaster y Alpöge Publican Pruebas de Explosión de Fluidos con IA y Disputan el Contacto con OpenAI Unite.AI · hace 11 h
- OpenAI dice haber resuelto uno de los 7 Problemas del Milenio, pero matemáticos acusan juego sucio WIRED · hace 11 h
- OpenAI anunció que su IA resolvió uno de los problemas más complejos de las matemáticas La Nación · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿Qué problema matemático afirma haber resuelto la IA de OpenAI?
El problema de Navier‑Stokes, uno de los siete Problemas del Milenio que modela el comportamiento de fluidos.
¿Qué reacción ha tenido la comunidad científica según la cobertura?
WIRED indica que matemáticos acusan juego sucio y exigen pruebas verificables; además, Buckmaster y Alpöge han publicado pruebas que cuestionan la solución.
¿Qué información brinda la cobertura sobre la escala del modelo de IA utilizado?
El Ecosistema Startup menciona que OpenAI empleó 10 000 agentes de IA para generar la solución.
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