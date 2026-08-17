Las empresas de IA prometen que se trabajará menos, pero sus empleados dicen que tienen jornadas de 90 horas semanales
La promesa tecnológica de trabajar menos contrasta con jornadas laborales reales de hasta 90 horas semanales en el sector de la inteligencia artificial.
El resumen
Mientras las empresas de inteligencia artificial proyectan futuros con semanas laborales reducidas y el fin de la presencialidad, los empleados denuncian enfrentarse a cargas de trabajo extremas que alcanzan las 90 horas semanales. Esta disparidad pone de relieve la paradoja de la productividad impulsada por la inteligencia artificial, donde la fuerte inversión económica no se traduce automáticamente en ganancias eficientes para la fuerza laboral.
El debate se intensificó cuando se registraron incidentes directos sobre las condiciones laborales, como el caso en el que el director de tecnología de Meta desestimó las peticiones de descanso de un empleado calificando su solicitud de estúpida. Medios como El Chapuzas Informático, La Razón, Yahoo, Business Insider España y BBC News han documentado cómo OpenAI explora modelos de cuatro días mientras sus plantillas soportan extensas jornadas.
Actualmente, la situación sitúa el foco sobre la cultura laboral de las grandes tecnológicas y la gestión real de los recursos humanos frente a los discursos oficiales de automatización y optimización del tiempo. La cobertura actual no especifica qué medidas concretas adoptarán las compañías para resolver la brecha entre las metas de productividad y el bienestar de los trabajadores.
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Cobertura (5)
- OpenAI a por semanas de 4 días con IA: trabajadores con 90 horas El Chapuzas Informático · hace 2 h
- La IA te ahorra trabajo, pero Meta quiere que trabajes el doble: su CTO llama "estúpido" a un empleado por pedir descansar más La Razón · hace 2 h
- IA y reducción de jornada, ¿el fin de la presencialidad? Yahoo · hace 2 h
- La paradoja de la productividad de la IA: ¿por qué la inversión no se traduce en ganancias? Business Insider España · hace 2 h
- Las empresas de IA prometen que se trabajará menos, pero sus empleados dicen que tienen jornadas de 90 horas semanales bbc.com · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Qué duración tienen las jornadas laborales denunciadas por los empleados?
Los trabajadores señalan que realizan jornadas de hasta 90 horas semanales.
¿Qué postura mantienen las empresas de inteligencia artificial según la información?
Por un lado prometen semanas laborales más cortas y evalúan esquemas de cuatro días, mientras que directivos de firmas como Meta cuestionan las peticiones de descanso del personal.
¿Qué aspecto de la inversión tecnológica analizan los medios?
Se examina la paradoja de la productividad, señalando que la alta inversión económica en inteligencia artificial todavía no se traduce de manera clara en ganancias proporcionales.
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