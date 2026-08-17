Las empresas de IA prometen que se trabajará menos, pero sus empleados dicen que tienen jornadas de 90 horas semanales

Mientras las empresas de inteligencia artificial proyectan futuros con semanas laborales reducidas y el fin de la presencialidad, los empleados denuncian enfrentarse a cargas de trabajo extremas que alcanzan las 90 horas semanales. Esta disparidad pone de relieve la paradoja de la productividad impulsada por la inteligencia artificial, donde la fuerte inversión económica no se traduce automáticamente en ganancias eficientes para la fuerza laboral.

El debate se intensificó cuando se registraron incidentes directos sobre las condiciones laborales, como el caso en el que el director de tecnología de Meta desestimó las peticiones de descanso de un empleado calificando su solicitud de estúpida. Medios como El Chapuzas Informático, La Razón, Yahoo, Business Insider España y BBC News han documentado cómo OpenAI explora modelos de cuatro días mientras sus plantillas soportan extensas jornadas.

Actualmente, la situación sitúa el foco sobre la cultura laboral de las grandes tecnológicas y la gestión real de los recursos humanos frente a los discursos oficiales de automatización y optimización del tiempo. La cobertura actual no especifica qué medidas concretas adoptarán las compañías para resolver la brecha entre las metas de productividad y el bienestar de los trabajadores.