Roma presenta el mayor mural de mosaicos jamas hallado: representa una misteriosa ciudad portuaria
Descubrimiento bajo las Termas de Trajano revela el mayor mosaico romano jamás hallado, una ciudad portuaria misteriosa que cautiva al mundo.
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El resumen
La magnitud del fresco, que data de hace 2.000 años, provocó una ola de entusiasmo entre el público y los expertos, que ahora pueden imaginar la vida en una misteriosa ciudad portuaria del antiguo Imperio. La Razón señaló la magnitud del descubrimiento como “espectacular”, y CNN en Español lo presentó como una ventana inédita a la arquitectura urbana romana.
El reto ahora es identificar la ubicación exacta y el nombre de la ciudad portuaria representada, mientras los investigadores planifican análisis de los pigmentos y técnicas constructivas para entender su función en el Imperio, y comparar con otros hallazgos romanos que podrían aportar contexto histórico.
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Cobertura (7)
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Respuestas rápidas
¿Qué representa el mosaico descubierto?
Representa una ciudad portuaria misteriosa del antiguo Imperio Romano.
¿Dónde se encontró el mural de mosaicos?
El mural fue hallado bajo las Termas de Trajano en Roma.
¿Cuál es la antigüedad del fresco asociado al hallazgo?
El fresco tiene aproximadamente 2.000 años.
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