Roma presenta el mayor mural de mosaicos jamas hallado: representa una misteriosa ciudad portuaria

La magnitud del fresco, que data de hace 2.000 años, provocó una ola de entusiasmo entre el público y los expertos, que ahora pueden imaginar la vida en una misteriosa ciudad portuaria del antiguo Imperio. La Razón señaló la magnitud del descubrimiento como “espectacular”, y CNN en Español lo presentó como una ventana inédita a la arquitectura urbana romana.

El reto ahora es identificar la ubicación exacta y el nombre de la ciudad portuaria representada, mientras los investigadores planifican análisis de los pigmentos y técnicas constructivas para entender su función en el Imperio, y comparar con otros hallazgos romanos que podrían aportar contexto histórico.