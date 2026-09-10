Descubren tumbas de más de 600 años en la mayor ciudad de barro de América | Internacional
Descubren una plataforma funeraria intacta en Chan Chan, revelando la élite Chimú tras 600 años bajo adobe.
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El resumen
A pesar de que Chan Chan, ubicada en la región de La Libertad, es famosa como la mayor ciudad de barro de América, el descubrimiento reciente sorprende al revelar una plataforma funeraria con tumbas intactas de más de 600 años. Según la BBC, la tumba fue diseñada para un miembro de la élite Chimú y contenía innumerables reliquias que ofrecen una ventana al mundo de esa sociedad.
El País describe la excavación como una "ventana al mundo de la élite Chimú", mientras que la Agencia Andina subraya la presencia de detalles inéditos sobre la cultura precolonial. RPP Noticias citó al político local Alberto Beingolea, quien llamó al hallazgo “el del año”.
Sin embargo, los investigadores advierten que la interpretación de la función exacta de la plataforma sigue abierta. Se esperan más revelaciones sobre la organización social de los Chimú a medida que se continúe excavando la zona de Chan Chan.
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Cobertura (8)
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Respuestas rápidas
¿Qué se encontró exactamente en Chan Chan?
Se descubrió una plataforma funeraria con 38 individuos y una serie de reliquias de cerámica y metales, preservadas durante más de seis siglos.
¿Dónde se ubica Chan Chan?
Chan Chan se encuentra en la región de La Libertad, en la costa norte del Perú.
¿Por qué es relevante este hallazgo?
El hallazgo aporta evidencia inédita sobre la élite de la cultura Chimú y permite estudiar su organización social y prácticas funerarias.
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