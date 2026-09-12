Dejó el banco por la TV: Enrique Espejo, ‘Yuca’, el secundario que hizo reír a todo el Perú [IN MEMORIAM]

El actor y humorista peruano Enrique Espejo, conocido como "Yuca", falleció a los 75 años, poniendo fin a una carrera que empezó cuando abandonó el banco para dedicarse a la televisión. Su papel como secundario cómico marcó a varias generaciones y convirtió sus sketches en un referente nacional. La pérdida afecta a espectadores, colegas y la industria del entretenimiento peruano y su familia.

Jorge Benavides, en Perú 21, se despidió con la frase “Hermosos momentos que vivimos juntos”. Carlos Vílchez, a través de Trome.com, expresó “Siempre estarás en mi corazón querido amigo”, mientras Mónica Cabrejos, citada por El Comercio Perú, envió “Vuela alto, Chiquillo”. RPP Noticias confirmó la muerte y varios medios, incluido Infobae, reiteraron el legado de Yuca.

Las redes sociales también se llenaron de mensajes de duelo, como el publicado en Instagram y la comunidad online. Se anticipan homenajes televisivos y programas especiales que repasen la trayectoria de Yuca, según lo que ya ha circulado en los medios. Los seguidores esperan los mensajes de los colegas y la comunidad artística que seguirán publicándose en redes y canales locales durante los próximos días y la prensa local.