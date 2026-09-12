Dejó el banco por la TV: Enrique Espejo, ‘Yuca’, el secundario que hizo reír a todo el Perú [IN MEMORIAM]
La muerte de Enrique Espejo, el querido 'Yuca' de la TV peruana, moviliza a colegas y público en una ola de homenajes.
Respuestas rápidas
¿Cuántos años tenía Enrique Espejo al fallecer?
Tenía 75 años.
¿Qué papel desempeñó Yuca en la televisión peruana?
Fue un secundario de comicidad que hizo reír a todo el Perú.
¿Qué reacciones públicas ha registrado su muerte?
Colegas como Jorge Benavides, Carlos Vílchez y Mónica Cabrejos han rendido tributo, y usuarios en Instagram y otras redes han publicado mensajes de despedida.
El resumen
El actor y humorista peruano Enrique Espejo, conocido como "Yuca", falleció a los 75 años, poniendo fin a una carrera que empezó cuando abandonó el banco para dedicarse a la televisión. Su papel como secundario cómico marcó a varias generaciones y convirtió sus sketches en un referente nacional. La pérdida afecta a espectadores, colegas y la industria del entretenimiento peruano y su familia.
Jorge Benavides, en Perú 21, se despidió con la frase “Hermosos momentos que vivimos juntos”. Carlos Vílchez, a través de Trome.com, expresó “Siempre estarás en mi corazón querido amigo”, mientras Mónica Cabrejos, citada por El Comercio Perú, envió “Vuela alto, Chiquillo”. RPP Noticias confirmó la muerte y varios medios, incluido Infobae, reiteraron el legado de Yuca.
Las redes sociales también se llenaron de mensajes de duelo, como el publicado en Instagram y la comunidad online. Se anticipan homenajes televisivos y programas especiales que repasen la trayectoria de Yuca, según lo que ya ha circulado en los medios. Los seguidores esperan los mensajes de los colegas y la comunidad artística que seguirán publicándose en redes y canales locales durante los próximos días y la prensa local.
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Cobertura (7)
- Jorge Benavides se despide de 'Yuca': "Hermosos momentos que vivimos juntos" [VIDEO] Perú 21 · hace 6 h
- Murió a los 75 años Enrique Espejo 'Yuca', ícono de la comicidad peruana RPP Noticias · hace 6 h
- La desgarradora despedida de Carlos Vílchez a Yuca: “Siempre estarás en mi corazón querido amigo” Trome.com · hace 6 h
- “Vuela alto, Chiquillo”: Mónica Cabrejos dedica emotivo mensaje por la muerte de Yuca El Comercio Perú · hace 6 h
- ADIÓS A UN GRANDE DEL HUMOR PERUANO El mundo de la televisión y el humor nacional está de luto. Enrique Espejo, conocido cariñosamente como “Yuca”, falleció a los 75 años, dejando una trayectoria marcada por las risas y el cariño del público. 📲 instagram.com · hace 6 h
- Murió Enrique Espejo, el popular Yuca, a los 75 años Infobae · hace 6 h
- Dejó el banco por la TV: Enrique Espejo, ‘Yuca’, el secundario que hizo reír a todo el Perú [IN MEMORIAM] El Comercio Perú · hace 6 h
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