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Dejó el banco por la TV: Enrique Espejo, ‘Yuca’, el secundario que hizo reír a todo el Perú [IN MEMORIAM]

La muerte de Enrique Espejo, el querido 'Yuca' de la TV peruana, moviliza a colegas y público en una ola de homenajes.

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Respuestas rápidas

¿Cuántos años tenía Enrique Espejo al fallecer?

Tenía 75 años.

¿Qué papel desempeñó Yuca en la televisión peruana?

Fue un secundario de comicidad que hizo reír a todo el Perú.

¿Qué reacciones públicas ha registrado su muerte?

Colegas como Jorge Benavides, Carlos Vílchez y Mónica Cabrejos han rendido tributo, y usuarios en Instagram y otras redes han publicado mensajes de despedida.

El resumen

El actor y humorista peruano Enrique Espejo, conocido como &quot;Yuca&quot;, falleció a los 75 años, poniendo fin a una carrera que empezó cuando abandonó el banco para dedicarse a la televisión. Su papel como secundario cómico marcó a varias generaciones y convirtió sus sketches en un referente nacional. La pérdida afecta a espectadores, colegas y la industria del entretenimiento peruano y su familia.

Jorge Benavides, en Perú 21, se despidió con la frase “Hermosos momentos que vivimos juntos”. Carlos Vílchez, a través de Trome.com, expresó “Siempre estarás en mi corazón querido amigo”, mientras Mónica Cabrejos, citada por El Comercio Perú, envió “Vuela alto, Chiquillo”. RPP Noticias confirmó la muerte y varios medios, incluido Infobae, reiteraron el legado de Yuca.

Las redes sociales también se llenaron de mensajes de duelo, como el publicado en Instagram y la comunidad online. Se anticipan homenajes televisivos y programas especiales que repasen la trayectoria de Yuca, según lo que ya ha circulado en los medios. Los seguidores esperan los mensajes de los colegas y la comunidad artística que seguirán publicándose en redes y canales locales durante los próximos días y la prensa local.

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