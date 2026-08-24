Mario Hart responde a Korina Rivadeneira y niega haberle exigido pagos durante embarazo

Mario Hart negó haber exigido pagos a Korina Rivadeneira durante su embarazo, afirmando que ambos acordaron compartir los gastos. En la entrevista citada por RPP Noticias, el piloto explicó que “en esta casa todo se paga al cincuenta por ciento” y reiteró que la decisión fue mutua; Perú 21 reportó la misma postura.

La disputa pone en juego la imagen pública de Hart, cuya carrera televisiva depende de la percepción de su integridad familiar. La cobertura se centra en la dinámica económica de la pareja, sin nueva evidencia que confirme exigencias de pago, dejando abierta la evaluación del público.