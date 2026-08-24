Mario Hart responde a Korina Rivadeneira y niega haberle exigido pagos durante embarazo
Mario Hart niega haber exigido pagos a Korina Rivadeneira durante su embarazo y afirma que ambos comparten los gastos al 50 %.
Respuestas rápidas
¿Qué respondió Mario Hart a las acusaciones de exigir pagos durante el embarazo?
Negó haber exigido pagos y dijo que la pareja decidió compartir los gastos al 50 %.
¿Cómo describieron los medios la gestión de los gastos familiares?
RPP Noticias y Perú 21 citaron a Hart diciendo que en la casa todo se paga al cincuenta por ciento y que la decisión fue conjunta.
¿Qué otros aspectos se mencionaron en los reportes recientes?
Radio Moda preguntó sobre una posible amenaza de quitarles los hijos, y Trome.com señaló que Hart bromeó sobre el 50/50 mientras lanzaba una marca de medias y una canción.
El resumen
Mario Hart negó haber exigido pagos a Korina Rivadeneira durante su embarazo, afirmando que ambos acordaron compartir los gastos. En la entrevista citada por RPP Noticias, el piloto explicó que “en esta casa todo se paga al cincuenta por ciento” y reiteró que la decisión fue mutua; Perú 21 reportó la misma postura.
La disputa pone en juego la imagen pública de Hart, cuya carrera televisiva depende de la percepción de su integridad familiar. La cobertura se centra en la dinámica económica de la pareja, sin nueva evidencia que confirme exigencias de pago, dejando abierta la evaluación del público.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 45 min.
Cobertura (5)
- Mario Hart responde a Korina tras la polémica: “Cuando quedó embarazada, nosotros decidimos compartir gastos” Perú 21 · hace 14 h
- ¿Mario Hart amenazó con quitarle a sus hijos a Korina? El piloto rompió su silencio Radio Moda · hace 14 h
- "En esta casa todo se paga al cincuenta por ciento": Korina Rivadeneira y Mario Hart aclaran cómo manejan sus gastos familiares RPP Noticias · hace 14 h
- Mario Hart reaparece en su programa y bromea con el 50/50: Lanza marca de medias y canción Trome.com · hace 14 h
- Mario Hart responde a Korina Rivadeneira y niega haberle exigido pagos durante embarazo RPP Noticias · hace 14 h
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