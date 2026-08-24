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Mario Hart responde a Korina Rivadeneira y niega haberle exigido pagos durante embarazo

Mario Hart niega haber exigido pagos a Korina Rivadeneira durante su embarazo y afirma que ambos comparten los gastos al 50 %.

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Respuestas rápidas

¿Qué respondió Mario Hart a las acusaciones de exigir pagos durante el embarazo?

Negó haber exigido pagos y dijo que la pareja decidió compartir los gastos al 50 %.

¿Cómo describieron los medios la gestión de los gastos familiares?

RPP Noticias y Perú 21 citaron a Hart diciendo que en la casa todo se paga al cincuenta por ciento y que la decisión fue conjunta.

¿Qué otros aspectos se mencionaron en los reportes recientes?

Radio Moda preguntó sobre una posible amenaza de quitarles los hijos, y Trome.com señaló que Hart bromeó sobre el 50/50 mientras lanzaba una marca de medias y una canción.

El resumen

Mario Hart negó haber exigido pagos a Korina Rivadeneira durante su embarazo, afirmando que ambos acordaron compartir los gastos. En la entrevista citada por RPP Noticias, el piloto explicó que “en esta casa todo se paga al cincuenta por ciento” y reiteró que la decisión fue mutua; Perú 21 reportó la misma postura.

La disputa pone en juego la imagen pública de Hart, cuya carrera televisiva depende de la percepción de su integridad familiar. La cobertura se centra en la dinámica económica de la pareja, sin nueva evidencia que confirme exigencias de pago, dejando abierta la evaluación del público.

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