Johan Vásquez le da el empate al Genoa y luego lo expulsan

Genoa arriesga su primera victoria de la campaña y, tras los minutos finales, depende de la actuación de su defensa. Al Bat califica a Vásquez de “héroe y villano”, resaltando la dualidad de su aporte al equipo. ESPN Deportes reproduce la misma secuencia, subrayando que el Genoa sumó su primer punto de la temporada frente al Frosinone, según FDP Radio.

La cobertura enfatiza tanto el alivio por el empate como la desventaja de jugar con diez hombres. La expulsión deja al Genoa con una desventaja táctica para los próximos compromisos y expone a Vásquez a una posible sanción disciplinaria. Si bien el empate garantiza el primer punto, la ausencia del defensa en los siguientes partidos podría afectar la lucha por la permanencia en la Serie A.

Los seguidores del club vigilan ahora los avisos de la liga sobre la duración de la suspensión.