Un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado

El Cagliari y la Serie A de Italia se encuentran conmocionados tras confirmarse que el futbolista de 20 años Yael Trepy está internado en estado grave y en coma inducido luego de sufrir un incidente en una pileta. Las coberturas actuales no especifican las circunstancias precisas que rodearon el accidente en la piscina ni los detalles médicos adicionales sobre su evolución, limitándose a reportar su ingreso hospitalario.