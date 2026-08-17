Un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado
El delantero del Cagliari Yael Trepy se encuentra internado en grave estado en cuidados intensivos tras un accidente en una piscina.
El resumen
El Cagliari y la Serie A de Italia se encuentran conmocionados tras confirmarse que el futbolista de 20 años Yael Trepy está internado en estado grave y en coma inducido luego de sufrir un incidente en una pileta. Las coberturas actuales no especifican las circunstancias precisas que rodearon el accidente en la piscina ni los detalles médicos adicionales sobre su evolución, limitándose a reportar su ingreso hospitalario.
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Cobertura (9)
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Respuestas rápidas
¿Quién es el jugador afectado?
Yael Trepy, delantero de 20 años que juega en el Cagliari de la Serie A de Italia.
¿Cuál es su estado de salud actual?
Se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos y en coma inducido en grave estado.
¿Dónde ocurrió el incidente?
El hecho se produjo en una piscina, según indican los reportes de los medios.
¿Se conocen las causas del accidente?
No, la cobertura actual no especifica cómo ocurrió el suceso en la pileta.
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