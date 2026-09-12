Milei reactiva la base naval del fin del mundo en medio de tensión por las Malvinas

La decisión llega en un contexto de creciente tensión diplomática por la soberanía de las islas. Zona Militar describió la instalación como la nueva puerta de entrada de Argentina a la Antártida y como plataforma de proyección de la Armada hacia el Atlántico Sur. Ambos artículos coinciden en que la obra forma parte de una estrategia más amplia de presencia argentina en la región austral.

El Comodorense informó que el gobierno destinará más de $300 mil millones en 2027 para la Base Naval de Ushuaia, mientras que Canal26 se enfocó en la fecha clave para la culminación de la obra, sin especificar un plazo definitivo. La diferencia entre los enfoques revela que algunos medios priorizan la dimensión financiera, otros la cronología de ejecución. La Nación y La Nación reportaron que dos ministros se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego y recorrieron el sitio, reforzando la señal política del proyecto.

En conjunto, la cobertura muestra que la reactivación de la base naval avanza con un calendario de inicio en enero, una asignación presupuestaria de varios cientos de miles de millones y la visita de altas autoridades. La medida se enmarca dentro de la disputa por las Malvinas, aunque los artículos no especifican cambios diplomáticos inmediatos.