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Milei reactiva la base naval del fin del mundo en medio de tensión por las Malvinas

Milei reactiva la Base Naval de Ushuaia en medio de la creciente tensión por las Malvinas, con obras que iniciarán en enero y una partida de más de $300 mil millones para 2027.

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El resumen

La decisión llega en un contexto de creciente tensión diplomática por la soberanía de las islas. Zona Militar describió la instalación como la nueva puerta de entrada de Argentina a la Antártida y como plataforma de proyección de la Armada hacia el Atlántico Sur. Ambos artículos coinciden en que la obra forma parte de una estrategia más amplia de presencia argentina en la región austral.

El Comodorense informó que el gobierno destinará más de $300 mil millones en 2027 para la Base Naval de Ushuaia, mientras que Canal26 se enfocó en la fecha clave para la culminación de la obra, sin especificar un plazo definitivo. La diferencia entre los enfoques revela que algunos medios priorizan la dimensión financiera, otros la cronología de ejecución. La Nación y La Nación reportaron que dos ministros se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego y recorrieron el sitio, reforzando la señal política del proyecto.

En conjunto, la cobertura muestra que la reactivación de la base naval avanza con un calendario de inicio en enero, una asignación presupuestaria de varios cientos de miles de millones y la visita de altas autoridades. La medida se enmarca dentro de la disputa por las Malvinas, aunque los artículos no especifican cambios diplomáticos inmediatos.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Cuándo comenzarán las obras de la Base Naval de Ushuaia?

Cooperativa señala que los trabajos están programados para iniciar en enero de 2027.

¿Cuál es el presupuesto destinado a la base para 2027?

El Comodorense indica que el gobierno asignará más de $300 mil millones en 2027.

¿Qué autoridades han inspeccionado la zona de la base?

La Nación informa que dos ministros se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego y visitaron la infraestructura.

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Temas

Milei Base Naval Ushuaia Malvinas Tierra del Fuego Armada Argentina

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