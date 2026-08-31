El ventilador Cerimedo (1ra parte)
Un exasesor de Milei, Cerimedo, emerge como pieza clave en una red oculta que amenaza la transparencia de la derecha chilena.
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El resumen
La ciudadanía chilena siente una creciente inquietud al percibir que la esfera política está siendo influenciada por figuras ocultas. La aparición de Cerimedo, conocido como exasesor del presidente argentino Javier Milei, como posible artífice de estrategias de manipulación digital, rompe la expectativa de una política limpia y despierta sospechas sobre la legitimidad de los discursos oficiales. La inquietud surge después de que medios como El Desconcierto exigieran a la ministra Jeannette Jara que transparentara los vínculos entre Cerimedo y el núcleo de la derecha, mientras BioBioChile reveló su capacidad para mantener trending topics.
La Jornada describió negocios turbios asociados a su nombre, y Diario Registrado informó que el Gobierno teme consecuencias si Cerimedo decide hablar. Incluso Kast admitió conocer a Cerimedo, aunque negó colaboraciones en campañas, según EL PAÍS. Estas denuncias, recogidas por CIPER Chile y Cubadebate, describen una sombra de extrema derecha que se extiende a través de redes sociales y finanzas opacas.
La evidencia sugiere una red que utiliza bots y canales de difusión para crear apariencia de apoyo popular. La pregunta que queda abierta es si el gobierno actuará con la presión pública para desmantelar esa infraestructura antes de que se consolide.
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Cobertura (7)
- Cerimedo y la sombra de la extrema derecha en Chile - CIPER Chile · hace 5 h
- Kast admite que conoce a Cerimedo, el exasesor de Milei, pero niega haber trabajado con él en sus campañas EL PAÍS · hace 5 h
- Los negocios turbios de Cerimedo // El perfil de la derecha // Hay hasta quien lo quiere de asesor La Jornada · hace 5 h
- Cerimedo y Kast: Jeannette Jara exige transparentar vínculos tras nuevas denuncias sobre bots y redes sociales El Desconcierto · hace 5 h
- Luciana Geuna contó cuál es la mayor preocupación en el Gobierno si Cerimedo se decide a hablar Diario Registrado · hace 5 h
- "Tenían capacidad para mantener trending topics": cómo sombra de Cerimedo cae sobre el núcleo de Kast BioBioChile · hace 5 h
- El ventilador Cerimedo (1ra parte) Cubadebate · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Cerimedo y cuál es su vinculación política?
Cerimedo es exasesor del presidente argentino Javier Milei y está relacionado con la derecha chilena, según informes de EL PAÍS y CIPER Chile.
¿Qué denuncias se han hecho sobre su actividad en redes sociales?
Se ha señalado que emplea bots y controla trending topics para generar apoyo artificial, como describen BioBioChile y El Desconcierto.
¿Qué exigencias ha planteado el gobierno chileno respecto a Cerimedo?
La ministra Jeannette Jara ha pedido transparentar los vínculos de Cerimedo con la derecha, y el Gobierno manifiesta preocupación por posibles consecuencias si decide hablar, según Diario Registrado.
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