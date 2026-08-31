TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Mundo

El ventilador Cerimedo (1ra parte)

Un exasesor de Milei, Cerimedo, emerge como pieza clave en una red oculta que amenaza la transparencia de la derecha chilena.

7fuentes
7artículos
23velocidad
+66%desde la primera detección
hace 1 hprimera detección

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

El resumen

La ciudadanía chilena siente una creciente inquietud al percibir que la esfera política está siendo influenciada por figuras ocultas. La aparición de Cerimedo, conocido como exasesor del presidente argentino Javier Milei, como posible artífice de estrategias de manipulación digital, rompe la expectativa de una política limpia y despierta sospechas sobre la legitimidad de los discursos oficiales. La inquietud surge después de que medios como El Desconcierto exigieran a la ministra Jeannette Jara que transparentara los vínculos entre Cerimedo y el núcleo de la derecha, mientras BioBioChile reveló su capacidad para mantener trending topics.

La Jornada describió negocios turbios asociados a su nombre, y Diario Registrado informó que el Gobierno teme consecuencias si Cerimedo decide hablar. Incluso Kast admitió conocer a Cerimedo, aunque negó colaboraciones en campañas, según EL PAÍS. Estas denuncias, recogidas por CIPER Chile y Cubadebate, describen una sombra de extrema derecha que se extiende a través de redes sociales y finanzas opacas.

La evidencia sugiere una red que utiliza bots y canales de difusión para crear apariencia de apoyo popular. La pregunta que queda abierta es si el gobierno actuará con la presión pública para desmantelar esa infraestructura antes de que se consolide.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Quién es Cerimedo y cuál es su vinculación política?

Cerimedo es exasesor del presidente argentino Javier Milei y está relacionado con la derecha chilena, según informes de EL PAÍS y CIPER Chile.

¿Qué denuncias se han hecho sobre su actividad en redes sociales?

Se ha señalado que emplea bots y controla trending topics para generar apoyo artificial, como describen BioBioChile y El Desconcierto.

¿Qué exigencias ha planteado el gobierno chileno respecto a Cerimedo?

La ministra Jeannette Jara ha pedido transparentar los vínculos de Cerimedo con la derecha, y el Gobierno manifiesta preocupación por posibles consecuencias si decide hablar, según Diario Registrado.

Temas

Cerimedo Kast Milei Chile derecha

Tendencias relacionadas

◼ Archivada Deportes 🔮 se desvanece ✓

Así fue el estreno de Vozinha en Colo Colo

Vozinha sorprende en su debut con Colo Colo y ya es favorito de la afición, mientras la transmisión en vivo asegura que todos lo vean.

16 fuentes 22 artículos v 22 hace 3 d