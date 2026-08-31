La ciudadanía chilena siente una creciente inquietud al percibir que la esfera política está siendo influenciada por figuras ocultas. La aparición de Cerimedo, conocido como exasesor del presidente argentino Javier Milei, como posible artífice de estrategias de manipulación digital, rompe la expectativa de una política limpia y despierta sospechas sobre la legitimidad de los discursos oficiales. La inquietud surge después de que medios como El Desconcierto exigieran a la ministra Jeannette Jara que transparentara los vínculos entre Cerimedo y el núcleo de la derecha, mientras BioBioChile reveló su capacidad para mantener trending topics.

La Jornada describió negocios turbios asociados a su nombre, y Diario Registrado informó que el Gobierno teme consecuencias si Cerimedo decide hablar. Incluso Kast admitió conocer a Cerimedo, aunque negó colaboraciones en campañas, según EL PAÍS. Estas denuncias, recogidas por CIPER Chile y Cubadebate, describen una sombra de extrema derecha que se extiende a través de redes sociales y finanzas opacas.

La evidencia sugiere una red que utiliza bots y canales de difusión para crear apariencia de apoyo popular. La pregunta que queda abierta es si el gobierno actuará con la presión pública para desmantelar esa infraestructura antes de que se consolide.