Santiago Buitrago ratificó su liderazgo en la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago reafirma su dominio en la montaña, pero la victoria en Peñas Blancas escapa entre los dedos.
El resumen
El recorrido incluyó la subida a Peñas Blancas, conocida por su exigencia. Según Oro Noticias y la Revista Mundo Ciclístico, Buitrago defendió su liderato lanzando un ataque decisivo a tres kilómetros del final; sin embargo, el irlandés Eddie Dunbar respondió y se impuso en el sprint final. La respuesta del irlandés se dio en los últimos tres kilómetros y le permitió cruzar la meta primero.
El informe de AP News señala que Dunbar ganó la antepenúltima etapa, mientras que Enric Mas mantuvo el liderato general. El Tiempo describió la reacción de Buitrago como una amarga frustración tras no lograr la victoria en la montaña. A pesar de haber ratificado su ventaja, la pérdida de la etapa y la velocidad de Dunbar evidencian que el liderato de Buitrago no está asegurado.
La cobertura indica que el rival irlandés está en forma y que la clasificación de montaña podría cambiar en los próximos recorridos.
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Cobertura (5)
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- Eddie Dunbar gana la antepenúltima etapa de la Vuelta y Enric Mas mantiene el liderato AP News · hace 14 h
- Santiago Buitrago ratificó su liderazgo en la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026 Revista Mundo Ciclístico · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Quién lidera la clasificación de montaña en la Vuelta a España 2026?
Santiago Buitrago, según Oro Noticias y la Revista Mundo Ciclístico.
¿Quién ganó la antepenúltima etapa?
Eddie Dunbar, de acuerdo con AP News.
¿Qué expresó Buitrago tras perder la etapa?
Manifestó una amarga frustración, según El Tiempo.
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