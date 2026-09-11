El Tiempo informó que Santiago Buitrago volvió a dar la pelea en la etapa 19 de la Vuelta a España, se metió en la fuga y llegó segundo, marcando su presencia en la última jornada antes de la final. En la misma franja horaria, El Mundo señaló que el irlandés Dunbar venció en la cima de Peñas Blancas mientras Enric Mas conserva la hoja de ruta general. Mundo Deportivo describió cómo Mas anuló el ataque de Roglic, calificándolo de decisivo para mantener su ventaja.

MARCA añadió que Dunbar "robó la gloria" a Buitrago, resaltando el intento de Roglic y la respuesta de Mas. Por su parte, as.com presentó la clasificación general actual después de la etapa. Aunque todos los medios coinciden en que Dunbar ganó la etapa y Mas sigue líder, MARCA enfatiza que la victoria le fue arrebatada a Buitrago, lo que difiere del tono más neutro de El Mundo.

La situación actual muestra a Buitrago en segunda posición de la etapa, Mas liderando la general y la Vuelta acercándose a su cierre.