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Santiago Buitrago volvió a dar la pelea en la etapa 19 de la Vuelta a España: se metió en la fuga y llegó segundo

Santiago Buitrago reaparece en la fuga de la Vuelta y se consagra segundo en la decisiva etapa 19.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances2.8 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 11 sept, 18:09 UTC
🇫🇷 Frances 11 sept, 15:23 UTC · RMC Sport

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

El Tiempo informó que Santiago Buitrago volvió a dar la pelea en la etapa 19 de la Vuelta a España, se metió en la fuga y llegó segundo, marcando su presencia en la última jornada antes de la final. En la misma franja horaria, El Mundo señaló que el irlandés Dunbar venció en la cima de Peñas Blancas mientras Enric Mas conserva la hoja de ruta general. Mundo Deportivo describió cómo Mas anuló el ataque de Roglic, calificándolo de decisivo para mantener su ventaja.

MARCA añadió que Dunbar &quot;robó la gloria&quot; a Buitrago, resaltando el intento de Roglic y la respuesta de Mas. Por su parte, as.com presentó la clasificación general actual después de la etapa. Aunque todos los medios coinciden en que Dunbar ganó la etapa y Mas sigue líder, MARCA enfatiza que la victoria le fue arrebatada a Buitrago, lo que difiere del tono más neutro de El Mundo.

La situación actual muestra a Buitrago en segunda posición de la etapa, Mas liderando la general y la Vuelta acercándose a su cierre.

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Respuestas rápidas

¿Qué posición obtuvo Santiago Buitrago en la etapa 19?

Llegó segundo después de integrarse a la fuga.

¿Quién ganó la etapa 19 de la Vuelta a España?

El irlandés Dunbar cruzó la meta como ganador.

¿Quién lidera la clasificación general tras la etapa 19?

Enric Mas sigue en la cabeza de la clasificación.

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Vuelta a España Santiago Buitrago Dunbar Enric Mas Etapa 19

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