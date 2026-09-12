El llamado se produjo durante la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, donde el presidente ruso enfatizó la necesidad de una respuesta coordinada. Un día después, teleSUR resaltó la importancia creciente de los BRICS en la economía mundial, mientras Cubadebate citó a Putin diciendo que el bloque había generado más del 40 % del PIB global en los últimos cinco años.

HolaNews reportó que el mandatario apoyó la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU y que el primer ministro indio Narendra Modi advirtió sobre el riesgo de que la tecnología y los minerales críticos se conviertan en armas entre los miembros. Lasexta.com y 20 minutos describieron la respuesta occidental como un intento de recuperar el liderazgo perdido mediante “métodos poco aceptables”.

Tanto la reunión de Putin con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo en Nueva Delhi, retransmitida por TV BRICS, como los llamamientos a contrarrestar sanciones y a fortalecer la cooperación económica, indican que los BRICS mantienen una agenda unida pese a las advertencias sobre armas tecnológicas. La cumbre sigue en curso sin anunciar cambios concretos.