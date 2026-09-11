Los líderes del BRICS se reúnen en India mientras las guerras y las rivalidades ponen a prueba al bloque
Los líderes del BRICS se congregan en India mientras guerras y rivalidades ponen en jaque la cohesión del bloque.
El resumen
Entre ellos, el presidente ruso Vladimir Putin llegó al país para la cumbre, según informó France 24. La reunión se produce en medio de dos guerras —en Oriente Medio y en Ucrania— que la prensa internacional señala como una crisis que tensiona al bloque ampliado.
RFI subraya que las rivalidades entre los miembros ponen a prueba la unidad, mientras Infobae repite que el clima geopolítico es cada vez más complicado. En la misma jornada, spanish.news.cn difundió una entrevista audiovisual con un experto brasileño que describió al BRICS como una plataforma permanente de cooperación del Sur Global, una visión que busca reforzar la integración pese a los desafíos actuales.
La cobertura indica que, pese a las tensiones, la cumbre sigue su agenda y mantiene su papel de foro estratégico.
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Cobertura (8)
- (Multimedia) Entrevista: Experto brasileño destaca transformación de BRICS en plataforma permanente de cooperación del Sur Global Xinhua Español · hace 9 h
- Putin llega a la India para participar en la cumbre del BRICS Cubadebate · hace 9 h
- Putin y Modi abordan cooperación Rusia-India antes de cumbre BRICS AP News · hace 9 h
- (Multimedia) Entrevista: Experto brasileño destaca transformación de BRICS en plataforma permanente de cooperación del Sur Global spanish.news.cn · hace 9 h
- Los BRICS se reúnen en un contexto de crisis por las guerras en Oriente Medio y Ucrania RFI · hace 9 h
- Putin llega a India para una cumbre de los BRICS acaparada por tensiones geopolíticas France 24 · hace 9 h
- Líderes BRICS se reúnen en Nueva Delhi mientras guerras y rivalidades tensan el bloque ampliado San Antonio Express-News · hace 9 h
- Los líderes del BRICS se reúnen en India mientras las guerras y las rivalidades ponen a prueba al bloque Infobae · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Cuál es el objetivo principal de la cumbre del BRICS en Nueva Delhi?
Según la cobertura, la reunión busca reforzar la cooperación del bloque y discutir mecanismos de comercio y seguridad en medio de tensiones internacionales.
¿Qué menciona el experto brasileño sobre la evolución del BRICS?
En la entrevista de spanish.news.cn, el especialista señala que el grupo se está convirtiendo en una plataforma permanente de cooperación del Sur Global.
¿Qué conflictos internacionales influyen en la agenda del bloque?
RFI y otros medios indican que las guerras en Oriente Medio y en Ucrania son factores que ponen a prueba la unidad del BRICS.
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