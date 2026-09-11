Los líderes del BRICS se reúnen en India mientras las guerras y las rivalidades ponen a prueba al bloque

Entre ellos, el presidente ruso Vladimir Putin llegó al país para la cumbre, según informó France 24. La reunión se produce en medio de dos guerras —en Oriente Medio y en Ucrania— que la prensa internacional señala como una crisis que tensiona al bloque ampliado.

RFI subraya que las rivalidades entre los miembros ponen a prueba la unidad, mientras Infobae repite que el clima geopolítico es cada vez más complicado. En la misma jornada, spanish.news.cn difundió una entrevista audiovisual con un experto brasileño que describió al BRICS como una plataforma permanente de cooperación del Sur Global, una visión que busca reforzar la integración pese a los desafíos actuales.

La cobertura indica que, pese a las tensiones, la cumbre sigue su agenda y mantiene su papel de foro estratégico.