Estudio a gran escala revela que consumir bebidas muy calientes podría triplicar el riesgo de cáncer
Un estudio masivo revela que beber té o café muy caliente podría triplicar el riesgo de cáncer de esófago, encendiendo el debate sanitario.
El resumen
Este hallazgo ha despertado inmediato interés por la novedad del vínculo y la magnitud del riesgo señalado. El Heraldo de Saltillo replicó la advertencia, indicando que el consumo de bebidas muy calientes podría dañar el esófago. El Mundo amplió la información, subrayando el potencial de lesión esofágica y la elevación del riesgo oncológico.
Un artículo de Vietnam.vn señaló que la práctica cotidiana de tomar té y café a altas temperaturas incrementa la probabilidad de cáncer de esófago, mientras que WIRED destacó que la evidencia sobre café o té caliente se fortalece con este estudio. En la actualidad, la comunidad médica reconoce que la evidencia sobre la asociación entre bebidas extremadamente calientes y cáncer de esófago está creciendo, pero los informes no detallan recomendaciones oficiales. Los medios reiteran la necesidad de mayor investigación para definir umbrales seguros de temperatura.
Hasta que se publiquen guías específicas, la información sugiere precaución al consumir líquidos muy calientes.
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Cobertura (5)
- Un nuevo estudio advierte sobre el consumo de bebidas muy calientes El Heraldo de Saltillo · hace 3 d
- Las bebidas muy calientes pueden dañar el esófago y aumentar el riesgo de cáncer El Mundo · hace 3 d
- El hábito de tomar té y café a temperaturas muy altas aumenta el riesgo de cáncer de esófago. Vietnam.vn · hace 3 d
- Surge más evidencia de que beber café o té muy caliente eleva el riesgo de cáncer de esófago WIRED · hace 3 d
- Estudio a gran escala revela que consumir bebidas muy calientes podría triplicar el riesgo de cáncer CNN en Español · hace 3 d
Respuestas rápidas
¿Qué tipo de estudio detectó la relación entre bebidas calientes y cáncer?
Según la cobertura, se trata de un estudio a gran escala que analizó la asociación entre la temperatura de bebidas como té y café y la aparición de cáncer de esófago.
¿Se indica cuál es la temperatura considerada “muy caliente”?
La información disponible en los artículos no especifica el rango exacto de temperatura que se clasifica como muy caliente.
¿Qué recomendaciones ofrecen las autoridades de salud tras estos hallazgos?
Los informes señalan que, por el momento, no existen guías oficiales; se sugiere cautela al consumir líquidos a altas temperaturas mientras se profundiza la investigación.
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