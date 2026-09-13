Estudio a gran escala revela que consumir bebidas muy calientes podría triplicar el riesgo de cáncer

Este hallazgo ha despertado inmediato interés por la novedad del vínculo y la magnitud del riesgo señalado. El Heraldo de Saltillo replicó la advertencia, indicando que el consumo de bebidas muy calientes podría dañar el esófago. El Mundo amplió la información, subrayando el potencial de lesión esofágica y la elevación del riesgo oncológico.

Un artículo de Vietnam.vn señaló que la práctica cotidiana de tomar té y café a altas temperaturas incrementa la probabilidad de cáncer de esófago, mientras que WIRED destacó que la evidencia sobre café o té caliente se fortalece con este estudio. En la actualidad, la comunidad médica reconoce que la evidencia sobre la asociación entre bebidas extremadamente calientes y cáncer de esófago está creciendo, pero los informes no detallan recomendaciones oficiales. Los medios reiteran la necesidad de mayor investigación para definir umbrales seguros de temperatura.

Hasta que se publiquen guías específicas, la información sugiere precaución al consumir líquidos muy calientes.